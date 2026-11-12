Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Kars Harakani Havalimanı 10 ayda 523 bin yolcuya hizmet verdi

        Kars Harakani Havalimanı 10 ayda 523 bin yolcuya hizmet verdi

        Kars Harakani Havalimanı, 2026 yılının ilk 10 ayında 523 bin 113 yolcuya hizmet verirken, aynı dönemde 3 bin 207 uçak trafiği gerçekleşti. Havalimanında taşınan yük miktarı ise 4 bin 708 tona ulaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 15:30 Güncelleme:
        Kars Harakani Havalimanı 10 ayda 523 bin yolcuya hizmet verdi

        Kars Harakani Havalimanı, 2026 yılının ilk 10 ayında 523 bin 113 yolcuya hizmet verirken, aynı dönemde 3 bin 207 uçak trafiği gerçekleşti. Havalimanında taşınan yük miktarı ise 4 bin 708 tona ulaştı.

        Kars'ın ulaşımında önemli bir yere sahip olan Harakani Havalimanı, 2026 yılında yolcu ve uçak trafiğiyle dikkat çekti. Havalimanında ekim ayında 49 bin 103 yolcuya hizmet verilirken, 327 uçak iniş ve kalkış yaptı. Aynı ay içerisinde taşınan yük miktarı 376 ton olarak kayıtlara geçti.

        "10 ayda yarım milyonu aşkın yolcu"

        Kars Harakani Havalimanı'nın 2026 yılının ocakekim dönemini kapsayan 10 aylık verileri de açıklandı. Buna göre, söz konusu dönemde toplam 523 bin 113 yolcu havalimanını kullandı. Aynı süreçte 3 bin 207 uçak trafiği gerçekleşirken, yolcu ve kargo taşımacılığı kapsamında toplam 4 bin 708 ton yük taşındı.

        REKLAM

        DHMİ tarafından açıklanan rakamlar, Kars'ın hava ulaşımındaki hareketliliğini ortaya koyarken, havalimanının kent içi ve şehirler arası ulaşımda üstlendiği önemli rolü de gözler önüne serdi.

        "Ekim ayında 49 bin yolcu"

        Ekim ayı verilerine bakıldığında ise Harakani Havalimanı'nda 49 bin 103 yolcuya hizmet sunulduğu görüldü. Bir ay içerisinde gerçekleşen 327 uçak trafiğiyle hava ulaşımı sürerken, 376 ton yük taşımacılığı gerçekleştirildi.

        Özellikle Kars'ın turizm potansiyeli, ticari faaliyetleri ve bölgesel ulaşım ağı açısından önemli bir konumda bulunan Harakani Havalimanı, yılın geride kalan 10 ayında yüz binlerce yolcuyu ağırladı.

        REKLAM

        DHMİ’nin açıkladığı veriler, Kars'ın hava ulaşımındaki yoğunluğunu ortaya koyarken, Harakani Havalimanı'nın kentin ulaşım altyapısındaki önemini bir kez daha gösterdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        Yuva Köyü'nde sudan zehirlenme davasında karar çıktı!
        Yuva Köyü'nde sudan zehirlenme davasında karar çıktı!
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!
        Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
        Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!

        Benzer Haberler

        Kars'ta mülki idare amirleri toplantısı gerçekleştirildi
        Kars'ta mülki idare amirleri toplantısı gerçekleştirildi
        Kafkas Üniversitesi öğrencileri köy okullarındaki çocukların hayallerine do...
        Kafkas Üniversitesi öğrencileri köy okullarındaki çocukların hayallerine do...
        Kars'ta Mehmetçik kışlada öğrencilerle fidan dikti
        Kars'ta Mehmetçik kışlada öğrencilerle fidan dikti
        Çıldır Gölü erken dondu: Yabani kuşlar açık sulara sığındı
        Çıldır Gölü erken dondu: Yabani kuşlar açık sulara sığındı
        Kars'taki Lavaş Gölü'nün büyük bölümü dondu
        Kars'taki Lavaş Gölü'nün büyük bölümü dondu
        Kars'ta çiftçilerin çamur mesaisi: Pancar söküm makinesi çamura saplandı
        Kars'ta çiftçilerin çamur mesaisi: Pancar söküm makinesi çamura saplandı