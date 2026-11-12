Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Kafkas Üniversitesi öğrencileri köy okullarındaki çocukların hayallerine dokundu

        Kafkas Üniversitesi öğrencileri köy okullarındaki çocukların hayallerine dokundu

        Kafkas Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, kendi elleriyle hazırladıkları el yapımı ve amigurumi bebekler ile eğitici materyalleri köy okullarındaki çocuklara ulaştırarak örnek bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı. Yağbasan, Çatak ve Yayıklı köy okullarında gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar tiyatro gösterileri, hikâye anlatımları ve çeşitli etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 15:29 Güncelleme:
        Kafkas Üniversitesi öğrencileri köy okullarındaki çocukların hayallerine dokundu

        Kafkas Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, kendi elleriyle hazırladıkları el yapımı ve amigurumi bebekler ile eğitici materyalleri köy okullarındaki çocuklara ulaştırarak örnek bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı. Yağbasan, Çatak ve Yayıklı köy okullarında gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar tiyatro gösterileri, hikâye anlatımları ve çeşitli etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

        Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, ders kapsamında öğrendikleri teorik bilgileri sahada uygulamaya dönüştürmek amacıyla anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. Öğr. Gör. Elif İçen Kükürt'ün yürüttüğü ders kapsamında, Waldorf eğitim yaklaşımından ilham alınarak öğrenciler tarafından el yapımı ve amigurumi bebekler ile çocukların gelişim özelliklerine uygun eğitici materyaller hazırlandı.

        REKLAM

        Öğrencilerin el emeğiyle ortaya çıkardığı materyaller, yalnızca birer oyuncak olmanın ötesinde çocukların hayal güçlerini ve sosyalduygusal gelişimlerini destekleyecek şekilde tasarlandı.

        "Köy okullarında çocuklarla buluştular"

        30 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen etkinliğe Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Cengiz ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fecri Yıldırım da katıldı.

        Öğr. Gör. Elif İçen Kükürt rehberliğinde köy okullarına giden öğrenciler, hazırladıkları el yapımı bebekleri ve eğitici materyalleri Yağbasan, Çatak ve Yayıklı köylerindeki çocuklara ulaştırdı.

        Etkinlik boyunca çocuklarla yakından ilgilenen üniversite öğrencileri, tiyatro gösterileri ve hikâye anlatımı etkinlikleriyle miniklerin eğlenceli ve öğretici vakit geçirmesini sağladı. Çocukların büyük ilgi gösterdiği el emeği bebekler, miniklerin yüzlerinde tebessüm oluştururken etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

        REKLAM

        "Eğitici materyaller öğretmenlere de hediye edildi"

        Çalışma kapsamında hazırlanan materyaller yalnızca çocuklara dağıtılmakla kalmadı, köy okullarında görev yapan öğretmenlere de hediye edildi. Böylece üretilen materyallerin sınıf ortamında eğitim faaliyetlerinin bir parçası olarak kullanılmaya devam etmesi amaçlandı.

        Öğretmenlere teslim edilen eğitici materyallerin, çocukların öğrenme süreçlerine katkı sağlaması, oyun yoluyla öğrenmeyi desteklemesi ve sınıf içi etkinlikleri zenginleştirmesi hedefleniyor.

        "Öğrenciler teorik bilgilerini sahada uyguladı"

        Gerçekleştirilen sosyal sorumluluk çalışması, Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri açısından da önemli bir mesleki deneyim sundu. Öğrenciler, eğitimleri sırasında edindikleri teorik bilgileri gerçek eğitim ortamlarında uygulama, çocukların gelişim özelliklerini yakından gözlemleme ve onlarla doğrudan iletişim kurma fırsatı buldu.

        REKLAM

        Materyal tasarlama ve üretme süreçlerinden etkinliklerin uygulanmasına kadar farklı aşamalarda görev alan öğrenciler, mesleki becerilerini geliştirirken aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilinci kazandı.

        Üniversite ile toplum arasındaki iş birliğini güçlendiren etkinlik, geleceğin çocuk gelişimi uzmanlarının hem mesleki hem de sosyal yönden gelişimine katkı sağladı.

        Çocukların yüzlerinde tebessüm bırakan, köy okullarındaki öğretmenlere eğitim materyalleri kazandıran ve üniversite öğrencilerine saha deneyimi sunan çalışma, eğitimin yalnızca sınıflarda değil, paylaşarak, üreterek ve birlikte öğrenerek de gerçekleştirilebileceğini ortaya koydu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        Yuva Köyü'nde sudan zehirlenme davasında karar çıktı!
        Yuva Köyü'nde sudan zehirlenme davasında karar çıktı!
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!
        Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
        Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!

        Benzer Haberler

        Kars'ta mülki idare amirleri toplantısı gerçekleştirildi
        Kars'ta mülki idare amirleri toplantısı gerçekleştirildi
        Kars'ta Mehmetçik kışlada öğrencilerle fidan dikti
        Kars'ta Mehmetçik kışlada öğrencilerle fidan dikti
        Çıldır Gölü erken dondu: Yabani kuşlar açık sulara sığındı
        Çıldır Gölü erken dondu: Yabani kuşlar açık sulara sığındı
        Kars'taki Lavaş Gölü'nün büyük bölümü dondu
        Kars'taki Lavaş Gölü'nün büyük bölümü dondu
        Kars'ta çiftçilerin çamur mesaisi: Pancar söküm makinesi çamura saplandı
        Kars'ta çiftçilerin çamur mesaisi: Pancar söküm makinesi çamura saplandı
        Kars'ta 25 bin fidan toprakla buluştu Vali Ziya Polat: "Gazi Kars'ta önceli...
        Kars'ta 25 bin fidan toprakla buluştu Vali Ziya Polat: "Gazi Kars'ta önceli...