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        Akyaka'da Türkiye-Ermenistan sınırındaki demir yolu çalışmaları incelendi

        Akyaka'da TürkiyeErmenistan sınır hattında yapımı devam eden demir yolu çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulunuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 08:45 Güncelleme:
        Akyaka'da Türkiye-Ermenistan sınırındaki demir yolu çalışmaları incelendi

        Akyaka’da TürkiyeErmenistan sınır hattında yapımı devam eden demir yolu çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulunuldu.

        Kars’ın Akyaka ilçesi Kaymakamı İsmail Demirtaş ve Kars İl Genel Meclis Başkanı Fuat Arslan ile birlikte TürkiyeErmenistan sınırında yapımı devam eden demir yolu hattını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

        Sınır bölgesinde gerçekleştirilen inceleme sırasında Kaymakam Demirtaş, demir yolu hattındaki çalışmaların mevcut durumu, yürütülen faaliyetler ve projenin ilerleyişi hakkında ilgili firma yetkilisinden bilgi aldı. Demirtaş, sahada devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerle değerlendirmelerde bulundu.

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        Yıllardır kapalı bulunan Akyaka Sınır Kapısı (Doğu Kapı) ve demir yolu hattının yeniden hizmete açılması, bölge halkı tarafından yakından takip ediliyor. Söz konusu hattın faaliyete geçmesiyle Akyaka’nın ticaretine, ekonomisine ve ulaşımına önemli katkılar sağlanması bekleniyor.

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