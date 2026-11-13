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        Sarıkamış KYK Yurdunda geleceğe nefes olacak fidanlar toprakla buluştu

        Sarıkamış'ta bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, doğanın korunması, çevre bilincinin artırılması ve gelecek nesillere daha yeşil bir yaşam alanı bırakılması amacıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:56 Güncelleme:
        Sarıkamış KYK Yurdunda geleceğe nefes olacak fidanlar toprakla buluştu

        Sarıkamış’ta bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, doğanın korunması, çevre bilincinin artırılması ve gelecek nesillere daha yeşil bir yaşam alanı bırakılması amacıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Sarıkamış KYK Yurdu bahçesinde düzenlenen etkinliğe Sarıkamış Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bülent Yıldırım da katıldı. Etkinlikte fidanların dikimine eşlik eden Yıldırım, ağaçlandırma çalışmalarının çevrenin korunması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

        "Daha yeşil bir Sarıkamış için"

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        Öğrencilerin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, yurt bahçesinin yeşillendirilmesi hedeflendi. Toprakla buluşturulan fidanların büyüyerek bölgeye doğal güzellik katması ve gelecek yıllarda öğrencilere daha yeşil bir yaşam alanı sunması amaçlanıyor. Etkinlik, fidanlara can suyu verilmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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