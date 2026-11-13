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        Kars'ta hayvancılığın geleceği meraların ıslahıyla güvence altına alınıyor

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta hayvancılığın geleceğinin güvence altına alınması amacıyla 418 bin hektarlık mera ve yayla varlığında ot verimliliğinin artırılması, su kaynaklarının iyileştirilmesi ve hayvan refahının geliştirilmesini kapsayan ıslah çalışmaları üreticinin yüzünü güldürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Kars'ta hayvancılığın geleceği meraların ıslahıyla güvence altına alınıyor

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta hayvancılığın geleceğinin güvence altına alınması amacıyla 418 bin hektarlık mera ve yayla varlığında ot verimliliğinin artırılması, su kaynaklarının iyileştirilmesi ve hayvan refahının geliştirilmesini kapsayan ıslah çalışmaları üreticinin yüzünü güldürüyor.

        Hayvancılığın büyük ölçüde mera ve yaylalara dayalı yapıldığı kentte, önceki yıllarda başlatılan ıslah çalışmaları yeni projelerle devam ediyor. Çalışmalar kapsamında meraların ot verimliliğinin artırılmasının yanı sıra hayvanların suya erişimi kolaylaştırılıyor, çobanların yaşam koşulları iyileştiriliyor.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, Kars'ın Türkiye'nin önemli mera alanlarına sahip illerinden biri olduğunu söyledi.

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        Kentte hayvancılığın büyük ölçüde doğal mera ve yaylalara dayalı geleneksel yöntemlerle sürdürüldüğünü belirten Aydın, bu alanların korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önem taşıdığını anlattı.

        - "Kars, tarım ve hayvancılık kentlerinin en önemlilerinden biri"

        Aydın, bakanlık tarafından sağlanan desteklerle meraların ıslah edildiğini ifade ederek, "Kars, tarım ve hayvancılık kentlerinin en önemlilerinden biri. Yaklaşık 650 bin büyükbaş ve 1 milyona yakın da küçükbaş hayvan varlığımız mevcut. İlimizde yapılan hayvancılık, mera ve yaylalara dayanan geleneksel yöntemlerle yapılan hayvancılık tipidir. Tabii bu mera ve yaylaların sürdürülebilir şekilde kullanımını sağlamak daha verimli ve geleceğe daha korunaklı şekilde aktarmak için bakanlığımızın bize göndermiş olduğu destek ve finansman ile ilimizde bulunan mera ve yayla alanlarını hem ıslahını yapıyoruz hem çoban hem de hayvan refahı açısından çeşitli faaliyetler yürütüyoruz." dedi.

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        Selim ilçesine bağlı Koyunyurdu köyünde ıslah projesini hayata geçirdiklerini ve projenin 3 yıl süreceğini aktaran Aydın, şöyle devam etti:

        "Süreç içerisinde bu meraların bir kısmında tahribat ve verim düşüklüğü oluşması nedeniyle mera ıslah projesi geliştirdik. Köyümüzde 200 civarındaki çiftçimizin yaklaşık 2 bin büyükbaş ve 3 bin 500 civarında küçükbaş hayvan varlığının bulunduğu ve bunların otladığı, yayıldığı meralarda bu meraların ıslahı ve daha verimli haline gelmesi için mera ıslah projesi gerçekleştirdik. Bu kapsamda köyümüzde sondaj ile suyu temin ederek buraya yaklaşık 50 ton kapasiteli su deposu kurduk. 1,5 kilometre civarında bir su hattının taşınması ve bu suyun hayvanların içme olanağını sağlamak için de güneş enerjisi sistemlerinin kurulumunu kapsayan bir proje geliştirdik ve uyguladık."

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        - Yetiştiriciler korunuyor

        Islah sürecine ilişkin Aydın, "Bu yıl yaklaşık 7 milyon liralık bütçeyle çalışmalarımıza başladık. Islah sürecinde hayvanlarını meralarda otlatamayan üreticilerimizin yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yüzde 100 hibeli yem bitkisi tohumu dağıtıyoruz. Böylece yetiştiricilerimizin bu süreçten olumsuz etkilenmesini önlemeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

        Aydın, şunları kaydetti:

        "İlimiz genelinde 382 köyümüzde 450 yaşam konteynerini üreticilerimizle buluşturduk. Amacımız yalnızca hayvanlarımızın refahını artırmak değil, aynı zamanda hayvancılığın en önemli unsurlarından olan çobanlarımızın da daha iyi koşullarda yaşamalarını sağlamak. Yıl genelinde yaklaşık 314 milyon liralık bütçeyle ilimizdeki mera ve yayla alanlarının ıslahını gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 418 bin hektarlık mera varlığımızın korunması, verimliliğinin artırılması ve doğru şekilde yönetilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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        Koyunyurdu köyü muhtarı İsmet Kapağan da ıslah projesi yapılmadan önce merada ot verimliliğinin çok düşük olduğunu anlatarak, "Allah devletimizden razı olsun, her konuda bize yardımcı oluyorlar her zaman yanımızdalar. Meramız verimsiz hale gelmişti şimdi desteklerle verimli hale gelecektir. Meranın gelişimi için tohum dağıttılar, mera daha verimli hale geldi hayvanlarımız gelişiyor, bize çok büyük bir faydası var. Meramızda su yoktu su verdiler, güneş paneli kuruldu." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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