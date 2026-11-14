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        Kars'ta 54 düzensiz göçmen tarihi tabyada gizlenirken yakalandı

        Kars'ta düzenlenen operasyonda 54 düzensiz göçmen, tarihi Karadağ Tabyası'nda gizlenirken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 09:12 Güncelleme:
        Kars'ta 54 düzensiz göçmen tarihi tabyada gizlenirken yakalandı

        Kars'ta düzenlenen operasyonda 54 düzensiz göçmen, tarihi Karadağ Tabyası'nda gizlenirken yakalandı.

        Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, düzensiz göçmenlere yönelik saha çalışması başlattı.

        Bu kapsamda, Karadağ Mahallesi'ndeki tabyaya düzensiz göçmenlerin getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 54 düzensiz göçmen Karadağ Tabyası'nda yakalandı.

        Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne getirilen düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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