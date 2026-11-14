Kars'ta 54 düzensiz göçmen tarihi tabyada gizlenirken yakalandı
Kars'ta düzenlenen operasyonda 54 düzensiz göçmen, tarihi Karadağ Tabyası'nda gizlenirken yakalandı.
Kars'ta düzenlenen operasyonda 54 düzensiz göçmen, tarihi Karadağ Tabyası'nda gizlenirken yakalandı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, düzensiz göçmenlere yönelik saha çalışması başlattı.
Bu kapsamda, Karadağ Mahallesi'ndeki tabyaya düzensiz göçmenlerin getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 54 düzensiz göçmen Karadağ Tabyası'nda yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne getirilen düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri devam ediyor.
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