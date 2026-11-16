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        Kıvrım kıvrım Kars Çayı pırıl pırıl akmaya hazırlanıyor

        Kars'ın ortasından yılan gibi kıvrılarak geçen Kars Çayı'nın, yapımı devam eden Atık Su Toplama ve Arıtma Tesisi Kollektör Hattı'nın tamamlanmasıyla birlikte pırıl pırıl akması hedefleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Kıvrım kıvrım Kars Çayı pırıl pırıl akmaya hazırlanıyor

        Kars’ın ortasından yılan gibi kıvrılarak geçen Kars Çayı’nın, yapımı devam eden Atık Su Toplama ve Arıtma Tesisi Kollektör Hattı’nın tamamlanmasıyla birlikte pırıl pırıl akması hedefleniyor.

        Kars’ın önemli doğal değerlerinden biri olan ve kent merkezini adeta ikiye bölen Kars Çayı’nın temizlenmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla yürütülen altyapı çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda Kars Valisi Ziya Polat, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen Atık Su Toplama ve Arıtma Tesisi Kollektör Hattı çalışmalarını yerinde inceledi.

        Proje sahasını ziyaret eden Vali Polat, çalışmaların son durumu, inşaat süreci ve teknik detaylar hakkında DSİ 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan’dan bilgi aldı. Kollektör hattı kapsamında yürütülen imalatları inceleyen Polat, projenin ilerleyişini değerlendirdi.

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        "Kars Çayı'nın temizliğine katkı sağlayacak"

        Kars'ın çevre temizliği ve altyapısı açısından büyük önem taşıyan projenin tamamlanmasıyla atık suların kontrolsüz şekilde çevreye bırakılmasının önüne geçilmesi, toplanan atık suların arıtma tesisine ulaştırılarak arıtılması amaçlanıyor.

        Özellikle kent merkezinden geçerek kıvrıla kıvrıla ilerleyen Kars Çayı'nın atık su kaynaklı kirlilikten korunması hedeflenirken, projenin tamamlanmasıyla birlikte hem çevre sağlığına hem de kentin doğal güzelliğine önemli katkı sunulması bekleniyor.

        Vali Ziya Polat, incelemeleri sırasında yetkililerden çalışmaların seyri hakkında bilgi alarak proje sahasından ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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