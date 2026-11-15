Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin, Kars'taki çalıştayda konuştu:

        Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin, Kars'taki çalıştayda konuştu:

        Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin, "Biz Sosyal İşler Başkanlığı olarak yaklaşık 1,5 yıldır şu an 58. il çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz. Bir şehrin sorununu en iyi bilen insanların o şehirde yaşayan insanlar olduğunu düşünüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin, Kars'taki çalıştayda konuştu:

        Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin, "Biz Sosyal İşler Başkanlığı olarak yaklaşık 1,5 yıldır şu an 58. il çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz. Bir şehrin sorununu en iyi bilen insanların o şehirde yaşayan insanlar olduğunu düşünüyoruz." dedi.

        Tekin, Saadet Partisi İl Başkanlığınca, kentteki bir otelde düzenlenen "Ortak Akıl, Güçlü Şehir Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, il il dolaşarak yerel sorunları yerinde dinlediklerini söyledi.

        Çalıştay planlamalarından bahseden Tekin, "Biz Sosyal İşler Başkanlığı olarak yaklaşık 1,5 yıldır şu an 58. il çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz. Bir şehrin sorununu en iyi bilen insanların o şehirde yaşayan insanlar olduğunu düşünüyoruz. Bunlara en pratik çözümleri ortaya koyacak kişiler de yine o şehirde yaşayan insanlar olduğunu değerlendiriyoruz ve bu çalıştayı bu vesileyle planladık." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Tekin, 81 ilde çalıştayları yapmayı planladıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

        "Milletimiz için yollardayız, bir derdimiz var. Bu millet bu yönetimi, bu yaşadığı sıkıntıları hak etmiyor. Bir derdimiz var, milletimizin bir derdi var. Bizim zaten siyasetimizin temelde iki düsturu, iki prensibi var. Bir milletin derdiyle dertlenmek, iki milletin gönlünü kazanmak ve böylelikle aslında iktidara yürüyen parti olarak o yolların bütün kaldırım taşlarını böylelikle döşemek. Ortak akıl güçlü şehir, şehirlerimizin tek tek analizini, sorunlarını ve çözümlerini değerlendiriyoruz, bir rapor ortaya koyuyoruz."

        REKLAM

        Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Saadet Partisi Kars İl Başkanı Nesimi Demir'in de konuşma yaptığı çalıştayda, Tekin katılımcıların sorun ve taleplerini dinledi.

        Çalıştaya, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çeşitli meslek gruplarından temsilciler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        İran'dan uyarı
        İran'dan uyarı
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!

        Benzer Haberler

        Sürat patenci gençler, milli takım hayaliyle buz üzerinde saniyelerle yarış...
        Sürat patenci gençler, milli takım hayaliyle buz üzerinde saniyelerle yarış...
        Meteoroloji'den Kars'a karla karışık yağmur uyarısı
        Meteoroloji'den Kars'a karla karışık yağmur uyarısı
        Sarıkamış'ta eve girmek için ayıların gitmesini beklediler
        Sarıkamış'ta eve girmek için ayıların gitmesini beklediler
        Ahırda çıkan yangında 18 büyükbaş hayvan ve 1 at öldü
        Ahırda çıkan yangında 18 büyükbaş hayvan ve 1 at öldü
        Kars'ta soğuk ve kırağı etkili oldu
        Kars'ta soğuk ve kırağı etkili oldu
        Kars'ta metruk yapıda 54 kaçak göçmen yakalandı
        Kars'ta metruk yapıda 54 kaçak göçmen yakalandı