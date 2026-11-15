Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin, Kars'taki çalıştayda konuştu:

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin, "Biz Sosyal İşler Başkanlığı olarak yaklaşık 1,5 yıldır şu an 58. il çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz. Bir şehrin sorununu en iyi bilen insanların o şehirde yaşayan insanlar olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Tekin, Saadet Partisi İl Başkanlığınca, kentteki bir otelde düzenlenen "Ortak Akıl, Güçlü Şehir Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, il il dolaşarak yerel sorunları yerinde dinlediklerini söyledi.

Çalıştay planlamalarından bahseden Tekin, "Biz Sosyal İşler Başkanlığı olarak yaklaşık 1,5 yıldır şu an 58. il çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz. Bir şehrin sorununu en iyi bilen insanların o şehirde yaşayan insanlar olduğunu düşünüyoruz. Bunlara en pratik çözümleri ortaya koyacak kişiler de yine o şehirde yaşayan insanlar olduğunu değerlendiriyoruz ve bu çalıştayı bu vesileyle planladık." ifadelerini kullandı.

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Tekin, 81 ilde çalıştayları yapmayı planladıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Milletimiz için yollardayız, bir derdimiz var. Bu millet bu yönetimi, bu yaşadığı sıkıntıları hak etmiyor. Bir derdimiz var, milletimizin bir derdi var. Bizim zaten siyasetimizin temelde iki düsturu, iki prensibi var. Bir milletin derdiyle dertlenmek, iki milletin gönlünü kazanmak ve böylelikle aslında iktidara yürüyen parti olarak o yolların bütün kaldırım taşlarını böylelikle döşemek. Ortak akıl güçlü şehir, şehirlerimizin tek tek analizini, sorunlarını ve çözümlerini değerlendiriyoruz, bir rapor ortaya koyuyoruz."

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Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Saadet Partisi Kars İl Başkanı Nesimi Demir'in de konuşma yaptığı çalıştayda, Tekin katılımcıların sorun ve taleplerini dinledi.

Çalıştaya, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çeşitli meslek gruplarından temsilciler katıldı.