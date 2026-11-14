Ahırda çıkan yangında 18 büyükbaş hayvan ve 1 at öldü

KARS’ın Arpaçay ilçesi Tomarlı köyünde ahırda çıkan yangında 18 büyükbaş hayvan ile 1 at öldü. Alevlerin sardığı ev, ahır ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Arpaçay ilçesi Tomarlı köyünde Tuncer Güler’e ait ahırda gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, eve ve ahırın önünde park halindeki traktöre de sıçradı. Köylülerin müdahalesinin yetersiz kalması üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbarla bölgeye Kars Belediyesi ve Arpaçay Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ahırdaki 18 büyükbaş hayvan ile 1 at öldü. Alevlerin sardığı ev, ahır ve traktör ise kullanılamaz hale geldi.

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Jandarma, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.