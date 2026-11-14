Kars'ta ahırda çıkan yangında 18 büyükbaş ve 1 at telef oldu
Kars'ın Arpaçay ilçesinde ahırda çıkan yangında 18 büyükbaş hayvan ile 1 at telef oldu.
Kars'ın Arpaçay ilçesinde ahırda çıkan yangında 18 büyükbaş hayvan ile 1 at telef oldu.
İlçeye bağlı Tomarlı köyünde Tuncer Güler'in ahırında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, ev ve ahırın önünde bulunan traktöre sıçradı. Vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürülemeyince durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
Köye sevk edilen Kars Belediyesi ile Arpaçay Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılan çalışmada yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında ahırda bulunan 18 büyükbaş hayvan ve 1 at telef oldu, traktör, ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.
Jandarma ekipleri yangına ilişkin çalışma başlattı.
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