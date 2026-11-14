Kars'ta ahırda çıkan yangında 18 büyükbaş ve 1 at telef oldu

Yangında ahırda bulunan 18 büyükbaş hayvan ve 1 at telef oldu, traktör, ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Köye sevk edilen Kars Belediyesi ile Arpaçay Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılan çalışmada yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlçeye bağlı Tomarlı köyünde Tuncer Güler'in ahırında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde ahırda çıkan yangında 18 büyükbaş hayvan ile 1 at telef oldu.

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