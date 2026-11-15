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        Sarıkamış'ta eve girmek için ayıların gitmesini beklediler

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde apartman girişine kadar gelen ayılar, konteyneri devirerek vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Apartman kapısının önünden ayrılmayan ayılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar, gece geç saatlere kadar dışarıda beklemek zorunda kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 10:10 Güncelleme:
        Sarıkamış'ta eve girmek için ayıların gitmesini beklediler

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde apartman girişine kadar gelen ayılar, konteyneri devirerek vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Apartman kapısının önünden ayrılmayan ayılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar, gece geç saatlere kadar dışarıda beklemek zorunda kaldı.

        Sarıkamış'ta yiyecek arayışıyla yerleşim alanına inen ayılar, bu kez bir apartmanın girişinde ortaya çıktı. Apartman önündeki konteyneri deviren ayılar, çevredeki vatandaşların bakışları arasında bir süre bölgede dolaştı.

        Evlerine girmek isteyen vatandaşlar, karşılarında ayıları görünce ne yapacaklarını şaşırdı. Ayıları uzaklaştırmak için farklı yöntemler deneyen vatandaşlar, bütün çabalarına rağmen başarılı olamadı. Apartman girişini mesken tutan ayılar nedeniyle bina sakinleri kapıdan içeri adım atamadı.

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        Ayıları uzaklaştırmak için çare arayan vatandaşlar, zaman zaman farklı girişimlerde bulunsa da ayılar bölgeden ayrılmadı. Gece geç saatlere kadar beklemek zorunda kalan bina vatandaşlar, ancak ayıların bölgeden uzaklaşmasının ardından apartmana girebildi. Vatandaşların ayılarla yaşadığı ilginç ve bir o kadar da tedirgin edici anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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