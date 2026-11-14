İtfaiyeden kış öncesi baca temizliği ve zehirlenme uyarısı

KARS'ta itfaiye ekipleri, havaların soğumasıyla birlikte soba kullanılan evleri ziyaret ederek baca temizliği yapıyor. Vatandaşlara sobanın doğru yakılması konusunda da bilgiler veren ekipler, karbonmonoksit zehirlenmesi ve yangın riskine karşı uyarılarda bulunuyor.

Kars'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte soba ve kalorifer kullanımı arttı. Kış mevsiminin sert geçtiği kentte, Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de olası yangın ve karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İtfaiye Amiri Gürhan Kıy ve itfaiye eri Zara Engin mahalle mahalle, sokak sokak dolaşarak soba kullanılan evlerde baca temizliği gerçekleştiriyor. Ekipler, baca temizliğinin yanı sıra vatandaşlara sobanın güvenli kullanımı konusunda da bilgi veriyor.

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SOBANIN DOĞRU YAKILMASINI UYGULAMALI GÖSTERDİLER

Vatandaşlara sobanın doğru yakılmasını uygulamalı olarak anlatan itfaiye ekipleri, kömür sobalarının alttan değil üstten tutuşturulması gerektiğini belirtti. Kömürün üzerine uygun şekilde yerleştirilen odunların çıra veya kağıt yardımıyla yakılması gerektiğini anlatan ekipler, soba boruları ve bacaların düzenli temizlenmesi, evlerin ise yeterince havalandırılması konusunda uyarılarda bulundu.

'EN UFAK BİR TIKANIKLIK CAN KAYBINA NEDEN OLABİLİR'

İtfaiye Amiri Gürhan Kıy, kış mevsimi öncesinde baca temizliğinin hayati önem taşıdığını belirterek, "Kars'ta kışlar çetin geçiyor. Şu an herkes soba kullanıyor. Sobadan dolayı önceden almamız gereken tedbirler var. İlk önce soba bacalarımızı temizlememiz lazım. Aksi takdirde en ufak bir tıkanıklıkta karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu can kaybına sebebiyet verebiliriz. Bacaların içerisindeki tıkanıklıklardan dolayı yangın çıkabilir hem can hem de mal kaybı yaşanabilir. En ufak bir tedbirsizliğimiz büyük felaketlerle sonuçlanabilir. O yüzden muhakkak sobalarımızın bacalarını mevsim öncesinde temizlememiz lazım" diye konuştu.

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BACA TEMİZLİĞİ İÇİN DİLEKÇEYLE BAŞVURU ÇAĞRISI

Baca temizliğini kendi imkanlarıyla yaptıramayan vatandaşların belediyeye başvurabileceğini kaydeden Kıy, şunları söyledi:

“Eğer kendi imkanlarınızla yapamıyorsanız İtfaiye Müdürlüğüne dilekçeyle başvurarak bizlerden yardım isteyebilirsiniz. Bizler de sizlere her türlü yardımı yaparak baca temizliğinizi gerçekleştirip daha sağlıklı, daha güvenli bir yaşam ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Alınmayan tedbirler sonucunda birçok can ve mal kaybı yaşandı. Şehrimizde doğal gaz kullanımı yaygınlaştığı için soba kullanımı genellikle kırsal kesimlerde oluyor. Vatandaşlarımıza sesleniyoruz; en ufak bir tedbirsizliğiniz büyük felaketlerle sonuçlanabilir.”

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63 YAŞINDAKİ VATANDAŞ DOĞRU BİLDİĞİ YANLIŞI ÖĞRENDİ

İtfaiye ekiplerinin bilgilendirme çalışmasına katılan Deniz Viranyalı (63) ise yıllardır soba kullanmasına rağmen sobanın doğru yakılması konusunda yeni bilgiler öğrendiğini söyledi.

Daha önce sobayı önce odun ve kağıtla tutuşturup ardından kömür ekleyerek yaktığını belirten Viranyalı, “Ben 63 yaşındayım. Bugün bir şeyi öğrendim. Benim bildiğim önce odunu, kağıdı atmak, ardından kömürü yakmaktı. Fakat önce kömürün konulduğunu, odunların üzerine yerleştirildiğini, ardından kağıt veya çıra yardımıyla sobanın yakıldığını anlattılar" dedi.