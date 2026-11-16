Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Sarıkamış'ta tır viyadükte asılı kaldı, sürücü yaralandı

        Sarıkamış'ta tır viyadükte asılı kaldı, sürücü yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kontrolden çıkan tır, viyadüğün refüjlerinde asılı kaldı. Faciadan dönülen kazada yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Sarıkamış'ta tır viyadükte asılı kaldı, sürücü yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kontrolden çıkan tır, viyadüğün refüjlerinde asılı kaldı. Faciadan dönülen kazada yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Sarıkamış'ta meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Erzurum'dan Kars istikametine seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Karakurt viyadüğünün refüjlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır, viyadük üzerinde refüjlerde asılı kaldı.

        Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Viyadük üzerinde tehlikeli şekilde kalan tırda büyük çapta hasar meydana gelirken, kazada yaralanan sürücüye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        REKLAM

        Tırın viyadüğün refüjlerinde asılı kalması, muhtemel bir facianın önüne geçti. Kazada tırın viyadükten aşağı düşmemesi daha büyük bir felaketi önlerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?

        Benzer Haberler

        Kars'ta 297 kişiye uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi
        Kars'ta 297 kişiye uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi
        Kars, komşu illeri geride bıraktı: Trafikte 57 bin 155 araç!
        Kars, komşu illeri geride bıraktı: Trafikte 57 bin 155 araç!
        Kıvrım kıvrım Kars Çayı pırıl pırıl akmaya hazırlanıyor
        Kıvrım kıvrım Kars Çayı pırıl pırıl akmaya hazırlanıyor
        Kars'ta evi yanıp hayvanları ölen aile için yardım kampanyası
        Kars'ta evi yanıp hayvanları ölen aile için yardım kampanyası
        Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin, Kars'taki çalıştayda konuştu:
        Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin, Kars'taki çalıştayda konuştu:
        Sürat patenci gençler, milli takım hayaliyle buz üzerinde saniyelerle yarış...
        Sürat patenci gençler, milli takım hayaliyle buz üzerinde saniyelerle yarış...