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        Kars'ta 297 kişiye uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

        Kars Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında toplumun farklı kesimlerine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 297 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele yöntemleri, erken müdahale ve ihbar mekanizmaları hakkında eğitim verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 12:51 Güncelleme:
        Kars'ta 297 kişiye uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

        Kars Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında toplumun farklı kesimlerine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 297 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele yöntemleri, erken müdahale ve ihbar mekanizmaları hakkında eğitim verildi.

        Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri, öğretmenler ve 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeline yönelik eğitim programları düzenlendi.

        "Uyuşturucuyla mücadelede anne ve öğretmenlere özel vurgu"

        Toplam 297 kişinin katıldığı eğitimlerde, uyuşturucuyla mücadelede toplumun bilinçlendirilmesinin önemi üzerinde duruldu. Katılımcılara özellikle ailelerin ve eğitimcilerin uyuşturucu kullanımının önlenmesindeki rolü anlatıldı.

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        Eğitimlerde, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında annelerin çocuklarını uyuşturucu madde tehlikesinden korumak için dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi.

        Ayrıca NarkoRehber faaliyetleri kapsamında uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılığın belirtileri, riskli davranışların erken fark edilmesi ve şüpheli durumlarda izlenmesi gereken yollar ele alındı.

        "NARVAS ve UYUMA uygulaması tanıtıldı"

        Programlarda NARVAS (Narkotik Vaka Analiz Sistemi) ve UYUMA mobil uygulaması hakkında da bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara, uyuşturucuyla ilgili şüpheli durumların güvenlik güçlerine nasıl bildirilebileceği anlatılarak bu uygulamaların kullanımı hakkında bilgi verildi.

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        Eğitimlerin sonunda katılımcılara uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.

        Kars Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadelede yalnızca operasyonel çalışmalarla değil, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleriyle de toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı hedeflediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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