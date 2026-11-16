Kars'ta temizlik görevlisinin ekmek hassasiyeti kamerada

AA'nın araç kamerasınca görüntülenen anlar, israfa karşı örnek bir davranış olarak kayda geçti.

Görevlinin ekmeği soğuk havada aç kalan yaban hayvanları için yüksek bir noktaya bıraktığı öğrenildi.

Çöpten çıkardığı ekmeği öpüp alnına koyan görevli, daha sonra bir eliyle çöp kamyonuna tutundu, diğer eliyle de ekmeği yanında götürdü.

Belediye ekiplerinin Cumhuriyet Caddesi'nde çöp kamyonuyla atıkları toplama çalışması sırasında temizlik işçilerinden biri, çöp kutusuna atılmış ekmeği fark etti.

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