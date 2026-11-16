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        Kars'ta temizlik görevlisinin ekmek hassasiyeti kamerada

        Kars'ta belediyenin temizlik işleri görevlisinin çöpte bulduğu ekmeğe gösterdiği hassasiyet araç kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 17:01 Güncelleme:
        Kars'ta temizlik görevlisinin ekmek hassasiyeti kamerada

        Kars'ta belediyenin temizlik işleri görevlisinin çöpte bulduğu ekmeğe gösterdiği hassasiyet araç kamerasınca kaydedildi.

        Belediye ekiplerinin Cumhuriyet Caddesi'nde çöp kamyonuyla atıkları toplama çalışması sırasında temizlik işçilerinden biri, çöp kutusuna atılmış ekmeği fark etti.

        Çöpten çıkardığı ekmeği öpüp alnına koyan görevli, daha sonra bir eliyle çöp kamyonuna tutundu, diğer eliyle de ekmeği yanında götürdü.

        Görevlinin ekmeği soğuk havada aç kalan yaban hayvanları için yüksek bir noktaya bıraktığı öğrenildi.

        AA'nın araç kamerasınca görüntülenen anlar, israfa karşı örnek bir davranış olarak kayda geçti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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