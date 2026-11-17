Kars Valisi Ziya Polat, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Türk Kızılay iş birliğinde hizmet veren ve günlük 350 vatandaşa sıcak yemek ulaştıran Kars Aşevi'nde incelemelerde bulundu. Polat, aşevinin çalışmalarının yanı sıra kadınlara yönelik mesleki beceri kurslarını da ziyaret ederek bilgi aldı.

Kars Valisi Ziya Polat, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal destek çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla Kars Aşevi'ni ziyaret etti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığı ile Türk Kızılay iş birliğinde vatandaşların hizmetine sunulan aşevinde günlük 350 kişiye yemek hizmeti veriliyor. Aşevinde yürütülen çalışmaları inceleyen Vali Polat, Kızılay Kars Şube Başkanı Kübra Hüryurt'tan hizmetlerin işleyişi, yemek hazırlık süreçleri ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

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"Günlük 350 vatandaşa sıcak yemek hizmeti"

Aşevinde sürdürülen çalışmaların önemine dikkat çeken ziyaret kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli yemek hizmeti sunulmasına yönelik faaliyetler değerlendirildi.

Sosyal dayanışmanın önemli örneklerinden biri olan aşevi aracılığıyla vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanırken, kamu kurumları ile Türk Kızılay arasındaki iş birliğinin önemi de ön plana çıktı.

"Kadınların el emeği ürünlerini inceledi"

Vali Ziya Polat, Kızılay Kars İl Merkezi Başkanlığı tarafından ev hanımlarına yönelik düzenlenen rattan dekoratif ürünler ve telkırma kursunu da ziyaret etti.

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Kursiyerlerle bir araya gelen Polat, kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünleri inceleyerek üretim aşamaları hakkında bilgi aldı. Kadınların el becerilerini geliştirmelerine ve üretime katılmalarına imkan sağlayan kurs çalışmalarını değerlendiren Polat, ortaya çıkarılan ürünlerle yakından ilgilendi.

Ziyaretlerde hem ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal destek hizmetleri hem de kadınların üretime katılımını teşvik eden çalışmalar ele alındı.