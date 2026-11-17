Kars’ta kış mevsimi öncesi tüm kurumlar teyakkuza geçti. Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı’nda karla mücadele, ulaşım güvenliği ve yolda mahsur kalabilecek vatandaşlara yönelik alınacak önlemler değerlendirildi.

Kars Valisi Ziya Polat, "Biz kara her zaman bereket olarak bakıyoruz. Yeter ki yağsın, biz yolumuzu açarız, insanımıza da her türlü desteği veririz" dedi.

Kars’ta yaklaşan kış mevsimi öncesinde olumsuz hava şartlarına karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında Valilik Gazi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, kış boyunca sahada görev yapacak kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, özellikle yoğun kar yağışı, tipi, buzlanma ve don olaylarına karşı yürütülecek çalışmalar masaya yatırıldı.

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Kış mevsiminin çetin geçtiği Kars’ta vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi, şehirler arası ve kırsal ulaşımın kesintiye uğramaması, acil durumlarda ekiplerin hızlı müdahale edebilmesi için yapılacak hazırlıklar ele alındı.

"Biz kara her zaman bereket olarak bakıyoruz"

Toplantıda konuşan Kars Valisi Ziya Polat, her yıl kış mevsimi başlamadan önce kurumlarla bir araya gelerek hazırlıkları değerlendirdiklerini belirtti.

Kar yağışının Kars ve bölge açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Polat, kışın yalnızca mücadele edilmesi gereken bir mevsim olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti.

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Polat, "Her sene olduğu gibi bu sene de kış mevsimi başlamadan önce planlama, değerlendirme ve koordinasyon için bir araya geliyoruz. Umarım bu sene de geçtiğimiz yıl gibi bereketli olur kar yağışıyla. Biz kara her zaman bereket olarak bakıyoruz" diye konuştu.

"Yeter ki yağsın, biz yolumuzu açarız"

Karla mücadele çalışmalarında görev alacak ekiplerin hazırlıklarını tamamladığını belirten Vali Polat, devletin tüm kurum ve kuruluşlarının vatandaşlara hizmet etmek için sahada olacağını vurguladı.

Karla mücadele ekiplerinin yolların ulaşıma açık tutulması için gerekli çalışmaları yürüteceğini kaydeden Polat, şöyle konuştu:

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"Çok şükür, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları kar yağdığı zaman yolları açmak için hazır. Ekiplerimiz hazır. İnsanımıza hizmet etmek için tüm kurum ve kuruluşlarımızla hazırız. Yeter ki yağsın. Biz yolumuzu açarız, insanımıza da her türlü desteği veririz. Bereketli bir kış olsun."

"Yolda mahsur kalan vatandaşlar için de planlama yapıldı"

Vali Polat, kar yağışının bereketinin yanı sıra ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları ve vatandaşların karşılaşabileceği olumsuzlukları da beraberinde getirebileceğine işaret etti.

Özellikle yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalabilecek vatandaşların barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıkların önemine değinen Polat, geçmiş yıllarda bu konuda yapılan planlamaların yeniden gözden geçirildiğini söyledi.

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Polat, "Bereketli olurken de her türlü tedbiri almakla sorumlu ve yükümlüyüz. Yolumuzun en kısa sürede açılması, insanımızın yolda kaldığında nerede kalacağı, nasıl kalacağı, hangi imkânları sunacağımız; hepsinin geçtiğimiz yıllarda planlamasını yapmıştık" şeklinde konuştu.

"Kış lastiği uygulamasına dikkat çekti"

Kış hazırlıklarının yalnızca karla mücadele ekipleriyle sınırlı olmadığını belirten Vali Polat, sürücülerin de trafik güvenliği konusunda gerekli tedbirleri alması gerektiğini hatırlattı.

Kış lastiği uygulamasının başladığını hatırlatan Polat, kaymakamlıklar, bölge müdürlükleri ve ilgili tüm kurumların koordinasyon içerisinde görev yapacağını belirterek, "Bu sene de şimdiden hazırlıklarımızı yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde kış lastiği uygulaması başladı. Kaymakam arkadaşlarımızla, tüm kurum ve kuruluşlarımızla, bölge müdürlüklerimizle biz hazırız. Hazır olmak için de her zaman olduğu gibi bugün koordinasyon toplantımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.

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Karla mücadelede görev alacak personele teşekkür eden Polat, kazasız ve belasız bir kış sezonu geçirilmesi temennisinde bulundu.

Toplantıda Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan, Karayolları 18'inci Bölge Müdürü Hakan Yenilmez ile belediye, emniyet ve jandarma birimlerinin temsilcileri tarafından sunumlar yapıldı.

Sunumlarda trafik güvenliği, meteorolojik veriler, karla mücadelede kullanılacak araç ve ekipmanlar, yol açma çalışmaları ve kurumların sorumluluk alanlarına ilişkin hazırlıklar değerlendirildi.

Kurum temsilcilerinin görüş, öneri ve sorularının da ele alındığı toplantıda, kış boyunca koordinasyonun kesintisiz sürdürülmesi ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi vurgulandı.

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Kars’ta kış mevsimi öncesinde gerçekleştirilen toplantıyla birlikte kamu kurumlarının karla mücadele ve olumsuz hava şartlarına karşı hazırlıkları bir kez daha gözden geçirilirken, Vali Polat’ın "Yeter ki yağsın, biz yolumuzu açarız" sözleri toplantının öne çıkan mesajı oldu.