Ziyaretin sonunda, programın gerçekleştirilmesine katkı sunan Kafkas Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü öğretim elemanı Önder Albayrak’a teşekkür edilerek, bu tür eğitim ve farkındalık ziyaretlerinin önemine vurgu yapıldı.

Gerçekleştirilen bilgilendirmede, bağımlılıkla mücadelede erken farkındalığın, doğru yönlendirmenin ve profesyonel desteğin önemine dikkat çekildi. Öğrenciler, YEDAM bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında merak ettikleri konuları öğrenme ve merkezin hizmetlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Öğrencilerin mesleki bilgi ve deneyimlerini geliştirmek, toplumsal farkındalıklarını artırmak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, YEDAM’ın faaliyetleri ve bağımlılıkla mücadelede üstlendiği önemli rol ele alındı.

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