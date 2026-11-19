Kars'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
Kars'ın Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.
Giriş: 19.11.2026 - 10:28 Güncelleme:
Kars'ın Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.
İlçede aralıklarla etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.
İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 metre rakımlı Handere Geçidi'nde, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar birikintileri nedeniyle araçlar kontrollü şekilde ilerleyebildi.
Kar yağışıyla beyaza bürünen sarıçam ormanları ve meralar, dronla görüntülendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ