Kars'ta kar ve sis etkili oldu
KARS, gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza bürüdü. Kars-Iğdır kara yolundaki Hanlar Geçidi'nde buzlanma meydana geldi.
KARS, gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza bürüdü. Kars-Iğdır kara yolundaki Hanlar Geçidi'nde buzlanma meydana geldi.
Kars’ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte gece kar yağışı etkili oldu. Kent merkezini beyaza bürüyen yağış sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Yağışın ardından kent merkezinde sis de etkili oldu.
Bu arada kar yağışıyla birlikte etkili olan soğuk hava sebebiyle yollar buz tuttu. Kars-Iğdır kara yolundaki 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde oluşan buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı.
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