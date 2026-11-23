CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta Türkiye-Ermenistan sınırındaki Göldalı köyünde görev yapan Yılmaz Samet Deniz, sobayla ısıttığı sınıfta okulun iki öğrencisi olan kız kardeşlere umut oluyor.

Balıkesirli öğretmen Yılmaz Samet Deniz, Göldalı İlkokulu'nda 4'üncü sınıf öğrencisi Seçil Görken ve kardeşi 1'inci sınıf öğrencisi Azranur Melek Görken'i geleceğe hazırlıyor.

Üniversite eğitimini Antalya'nın Alanya ilçesinde tamamladıktan sonra bir süre ücretli öğretmenlik yapan Deniz, iki yıl önce kendi isteğiyle sıcak şehirden soğuk iklimiyle bilinen Kars'a geldi.

İlk zamanlarda yörenin kış şartlarına alışmakta zorlanan Deniz, zamanla soba yakmayı öğrenerek köy yaşamına uyum sağladı.

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Öğrencilerinin eğitimden geri kalmaması için çaba gösteren Deniz, her sabah sobayı yakarak sınıfı ısıtıyor ve iki kardeşin derslerini bire bir takip ediyor.

Sınıfında her öğrenciyle yakından ilgilenen öğretmen, kırsalda eğitim gören çocukların da diğer bölgelerdeki akranlarıyla aynı imkanlardan yararlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

- Sadece iki kardeş oldukları için özel ders gibi eğitim alıyorlar

Günün büyük bölümünü öğrencileriyle geçiren genç öğretmen, derslerin yanı sıra teneffüslerde de onlarla çeşitli etkinlikler yapıyor. Küçük sınıflarında akıl-zeka oyunları oynayan öğretmen ve öğrencileri, eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşıyor.

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Sınıf öğretmeni Yılmaz Samet Deniz, AA muhabirine, iki yıldır Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Göldalı köyünde çalıştığını söyledi.

Kırsal ve yoğun kar yağışı alan köyde iki öğrencisiyle çok mutlu olduğunu anlatan Deniz, "Kırsal bir köy biraz dağ eteğinde kaldığı için yoğun kar yağışı da alıyor. İki öğrencimiz var birbirinden tatlı, dünya tatlısı. İkisi zaten kardeş. Benim bir tane velim var, belki de bu çoğu velinin, çoğu insanın, çoğu anne babanın hayali olabilir. Biz çocuklarımıza özel eğitim gibi ders veriyoruz." dedi.

- "Öğrenci gibi değil de daha çok abi kardeş gibiyiz"

Derste, teneffüste sürekli birlikte olduklarını ve çok güzel vakit geçirdiklerini anlatan Deniz, şöyle konuştu:

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"Batıdaki bir öğrenci neyse, buradaki kırsaldaki köydeki öğrenci de aynı imkanlardan faydalanıyor. Devletimiz sağ olsun bize bütün imkanlarını burada sağlıyor. Bu yüzden herhangi bir sorunumuz yok. Çok şükür böyle derslerimize devam ediyoruz. Öğretmen öğrenci gibi değil de daha çok abi kardeş gibiyiz çünkü okulda sürekli beraberiz. Ailesi keza tek veli olduğu için sürekli sağ olsunlar beni ağırlıyorlar, onlarla birlikteyiz ve gerçekten ilginç ve şaşırdığım bir durum çünkü daha önce Balıkesir'de ücretli öğretmenlik yapmıştım, orada tabii büyük sınıflar vardı. Buraya gelip iki öğrenciyle karşılaşınca inanılmaz şaşırdım ama inanılmaz da kaliteli bir eğitim verdiğimizi düşünüyorum. Bire bir yanlarında oturarak baş başa verdiğimiz bir eğitim var."

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Kendi isteğiyle köye geldiğini dile getiren Deniz, "Sobayı yakmayı burada öğrendim. Bizim orada böyle bir soğuk, kar kış yok. Üniversiteyi de Alanya'da okumuştum. Antalya olunca tabii orası artı 30-35 derece, burası eksi 30 derece. Yani 60 derecelik bir sıcaklık fark etti. İlk sene vücut alışamadı ama sonrasında çok güzel oldu. Şu anda bulunduğumuz köy, Ermenistan sınırı. Bayrağımızın dalgalandığı her yer bizim toprağımızdır. Bunun doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi olamaz. Bu yüzden burayı ben kendim tercih ederek yazdım ve sonuna kadar onurlu, gururlu bir şekilde mesleğimi devam ettiriyorum. Öğretmen olmaktan da çok mutluyum." diye konuştu.