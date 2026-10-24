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        Akyaka'da okul servis şoförlerine trafik eğitimi

        Akyaka Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından okul servis şoförlerine yönelik "20262027 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri" kapsamında bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 08:27 Güncelleme:
        Akyaka'da okul servis şoförlerine trafik eğitimi

        Akyaka Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından okul servis şoförlerine yönelik "20262027 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri" kapsamında bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

        Kars’ın Akyaka ilçesinde, 20262027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarının sağlanması amacıyla okul servis şoförlerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi. Eğitimde servis araçlarında uyulması gereken kurallar ve alınacak tedbirler anlatıldı.

        Öğrencilerin evlerinden okullarına, eğitimlerinin ardından ise yeniden evlerine emniyetli şekilde ulaştırılmasının amaçlandığı eğitimde, servis taşımacılığı sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı. Trafik ekipleri, sürücülerin özellikle öğrenci indirme ve bindirme noktalarında daha dikkatli hareket etmeleri gerektiğine dikkat çekti.

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        Eğitim kapsamında servis araçlarının taşıması gereken şartlar, sürücülerin sorumlulukları, trafik kurallarına uyulması, hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı ve öğrenci taşımacılığında alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi.

        Servis şoförlerine, güzergâh boyunca trafik işaret ve işaretçilerine uygun hareket edilmesi, seyir sırasında cep telefonu gibi dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durulması ve hava ile yol şartlarına göre araç kullanılması konusunda hatırlatmalarda bulunuldu.

        Özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde yaşanabilecek yoğunluğa değinen ekipler, servis araçlarının öğrencilerin iniş ve binişlerini riske atmayacak noktalarda durması, araç hareket ettirilmeden önce gerekli kontrollerin yapılması ve sürüş sırasında tedbirli davranılması gerektiğini aktardı.

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        20262027 eğitim öğretim yılı kapsamında yürütülen çalışmalarla okul servis taşımacılığında sürücülerin farkındalığının artırılması ve trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

        Akyaka’da trafik ekiplerinin eğitim faaliyetlerinin yanı sıra okul servis araçlarına yönelik kontrollerini de eğitim öğretim yılı boyunca sürdüreceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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