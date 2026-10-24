Kars 36 Spor: 3 Beşikdüzü 1834 Spor: 0

Profesyonelliğe Geçiş Ligi’nde mücadele eden Kars 36 Spor, ligin 2. haftasında evinde Beşikdüzü 1834 Spor’u 30 mağlup etti.

Kars 36 Spor, Profesyonelliğe Geçiş Ligi’nin 2. haftasında konuk ettiği Beşikdüzü 1834 Spor’u 30 mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı. Yeşilbeyazlılara 3 puanı getiren golleri Ali Kemal Özkan, Emre Aydoğan ve Muhammet Apuhan kaydetti. Ali Kemal Özkan, 39. dakikada topu filelerle buluşturarak takımını 10 öne geçirdi. Bu golle üstünlüğü ele geçiren Kars 36 Spor, soyunma odasına avantajlı gitti. 74. dakikada sahneye çıkan Emre Aydoğan, kaydettiği golle skoru 20’a taşıdı. Bu golden sonra rahatlayan Kars 36 Spor, kalan bölümde oyunun kontrolünü elinde tutarak rakibinin dönüşüne izin vermedi. Maçın son bölümünde de hücumdan vazgeçmeyen yeşilbeyazlılarda uzatmalarda Muhammet Apuhan skor 30’a getirdi.

REKLAM

Sahasında aldığı farklı galibiyetle moral bulan Kars 36 Spor’da maç sonunda büyük sevinç yaşandı. Futbolcular galibiyeti tribünlerdeki taraftarlarla paylaşırken, yeşilbeyazlı ekibin ortaya koyduğu mücadele alkış aldı.