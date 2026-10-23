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        BBP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: "Amerika ve bölgedeki varisi İsrail, insanlığı yeni bir noktaya götürmeye çalışıyor"

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, Ortadoğu'daki gelişmeler, Gazze'de yaşananlar, İran'a yönelik saldırılar ve küresel ekonomik sıkıntılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 21:13 Güncelleme:
        BBP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: "Amerika ve bölgedeki varisi İsrail, insanlığı yeni bir noktaya götürmeye çalışıyor"

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, Ortadoğu'daki gelişmeler, Gazze'de yaşananlar, İran'a yönelik saldırılar ve küresel ekonomik sıkıntılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a gelen BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, bir otelin toplantı salonunda partililerle bir araya geldi. Bulut, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bulut, konuşmasında Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve onunla birlikte hayatını kaybedenleri anarak, "Şehit Genel Başkanımız haince, kahpece bir suikast sonucu aramızdan ayrılmıştır. Sivas il başkanımız, Sivas il başkan yardımcımız, dönemin belediye meclis üyesi adayımız ve basın dünyasından kardeşimiz gazeteci İsmail Güneş kardeşimiz ve pilot Kaya Efe ile birlikte rahmeti rahmana kavuşmuşlardır. Allah rahmet eylesin" dedi.

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        "Dünya ve ülkemiz ekonomik sıkıntı yaşıyor"

        Dünyada, Türkiye'de ve bölgede ekonomik sıkıntıların yaşandığını belirten Bulut, bölgesel gelişmelerin ekonomik sorunları daha da derinleştirdiğini ifade etti. Bulut, "Bölgemizde tasvip etmediğimiz olaylar var. İşte Amerika on binlerce kilometre öteden gelip, İran'da bir savaş çıkarmaya çalışıyor" dedi.

        "Gazze'de zulüm devam ediyor"

        Ortadoğu'da yaşanan gelişmelere de değinen Bulut, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, ateşkese rağmen Filistinlilerin yaşamını yitirmeye devam ettiğini söyledi. Bulut, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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        "Ortadoğu'da terörist İsrail, Gazze'den çıkmak istemiyor. Filistinli kardeşlerimize her gün zulüm ediyor. Ateşkes yapılmasına rağmen her gün çocuk öldürmeye devam ediyor. Ateşkes yapılmasına rağmen yine oraya yardım götüren, çeşitli insani faaliyetlerde bulunan, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sivil toplum kuruluşlarının Gazze'ye girmesine yasak koymaya çalışıyor. Hâlâ bir soykırım yapmaya çalışıyor. Mazlum çocuklara, kadınlara, yaşlılara ve bu yaralıları taşıyan ambulans konvoylarını bile vurmaktan çekinmiyor."

        "Amerika ve bölgedeki varisi İsrail, insanlığı yeni bir noktaya götürmeye çalışıyor"

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        Bölgedeki gelişmelerin yalnızca Ortadoğu'yu değil, bütün dünyayı ilgilendirdiğini kaydeden Bulut, ABD ve İsrail'in politikalarına yönelik eleştirilerini sürdürdü. Bulut, "Tabiri caizse Amerika ve bölgede varisi İsrail, insanlığı yeni bir noktaya doğru götürmeye çalışıyor. Türk devletinin birliği, beraberliği çok çok önemli. Ülkemiz bölgemizin huzurunu çok önemsiyor" diye konuştu.

        "Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler enerji fiyatlarını etkiliyor"

        İran'a yönelik saldırıların ve bölgede yaşanan gerilimin küresel ekonomi üzerindeki etkilerine de dikkat çeken Bulut, enerji fiyatlarındaki hareketliliğin ekonomik sıkıntıları artırdığını ifade etti. Bulut, "Sudan sebeplerle on binlerce öteden gelip İran'da bir devrim yapmaya çalışması, İran'ı vurması dünyadaki ekonomik sıkıntıların temelini oluşturuyor. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması akaryakıt başta olmak üzere enerji fiyatlarını etkiliyor. Dolayısıyla Amerika'nın dünya ile oynadığı dönemi hep birlikte yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

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        BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin korunmasının ve bölgesel huzurun sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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