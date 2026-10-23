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        Kars'ta "13. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu" düzenlendi

        Kars'ta "13. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 20:52 Güncelleme:
        Kars'ta "13. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu" düzenlendi

        Kars'ta "13. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu" düzenlendi.

        Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Çocuğa yönelik olumsuz yayınlar, çocuk ve gençlik edebiyatı ile psikoloji ilişkisi temasıyla düzenlenen etkinlikte, Kafkas Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, burada yaptığı konuşmada, Türkçe ve edebiyat derslerinde yapılan yenilikleri konuşmak için değil, aynı zamanda dilin, edebiyatın ve kültürün hayattaki yerini düşünmek için bir araya geldiklerini söyledi.

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        "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında hazırlanan kitaplar hakkında bilgi veren Ökten, "Ortaokul Türkçe ve lise Türk Dili ve Edebiyatı ders kitaplarına baktığımızda öğrencinin yalnızca bilgi edinen değil, okuyan, dinleyen, sorgulayan, yorumlayan, özgün ürünler ortaya koyan bir birey olarak gelişimini destekleyen bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Bu yaklaşım dil ve edebiyat öğretimini beceriler, değerler, kültürel miras ve günlük hayatla ilişkilendiriyor. Beceriler, değerler ve eğilimlerle birlikte ele alınarak öğrenilecek konunun yalnızca bilgi boyutuyla sınırlı kalmaması, herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği, kendini ifade edebileceği bir dil ve edebiyat çerçevesi oluşturuyor." diye konuştu.

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        Ökten, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle kelimelerin gücünü keşfeden, kültürünü merak eden, tarihine saygılı, klasik eserleri tanıyan, ülkesini ve dünyayı bilen, kendi medeniyetinin unsurları ile geleceğin sözünü söyleyen, aklını, kalbini, zevkini, değerleriyle bezeyen bir öğrenme yolculuğuna hep beraber çıktık. Size Türkçe ve edebiyat derslerimizden bir parça sunmaya çalıştım. Disiplinlerle birleşen, medeniyet kültürümüzü tanıtan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin unsurları içeren ufak bir ders girişi olsun istedik."

        Vali Ziya Polat ise Kars'ın Alparslan Han'ın ilk fethettiği topraklar olduğunu anlatarak, "Bu şehir ilk Türk toprakları. Yani bizim şehrimiz, Türklerin şehri. Evet burada Baltık mimarisi var ama burası bir Türk şehri. Türk şehrinin şehirlerinde zaten bizim destanlarımız, hikayelerimiz hep dünya klasiği olmuştur. Ancak bunu okutmak, anlatmak, yaşatmak lazım. Biz destan gibi bir milletiz. Yaşadığımızda destan inşallah hocalarımız burada yani bizi biraz daha iyi anlatmak lazım genç kardeşlerimize ulaşmak lazım." ifadelerini kullandı.

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        Sempozyumda, Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bican Veysel Yıldız, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Türk Psikologlar Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Gökhan Malkoç da konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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