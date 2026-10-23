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        Arpaçay'da Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi hizmete açıldı

        Arpaçay'da hizmet verecek olan Özel Arpaçay Kafkas Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Açılış programına Arpaçay Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, Belediye Başkanı Zeki Elma, kurum amirleri ve davetliler katıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Arpaçay'da Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi hizmete açıldı

        Arpaçay’da hizmet verecek olan Özel Arpaçay Kafkas Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Açılış programına Arpaçay Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, Belediye Başkanı Zeki Elma, kurum amirleri ve davetliler katıldı.

        Arpaçay’da özel eğitim ve rehabilitasyon alanında hizmet sunmak amacıyla faaliyete başlayan Özel Arpaçay Kafkas Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışı, Kur’anı Kerim tilaveti ve dualarla gerçekleştirildi. Programa katılan davetliler, merkezin ilçeye kazandırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Açılış töreninde Kaymakam Mehmet Abdulkadir Güvenç ve Belediye Başkanı Zeki Elma, merkez yetkilileriyle bir araya gelerek yeni hizmet alanı hakkında bilgi aldı. İlçede faaliyete başlayan merkezin, özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyan bireylere yönelik çalışmalar yürütmesi hedefleniyor.

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        Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, bireylerin gelişimlerini desteklemek, eğitim süreçlerine katkı sağlamak ve günlük yaşam becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak açısından önem taşıyor. Arpaçay’da hizmete giren merkezin de ilçedeki özel eğitim hizmetlerine katkı sunması bekleniyor.

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