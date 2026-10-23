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        Göçmen bozayılar kış uykusu öncesi Sarıkamış'ta toplanıyor

        CÜNEYT ÇELİK/HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın ormanlarında yaşamını sürdüren ve yaz aylarında beslenmek için Ardahan, Karadeniz Bölgesi ile Gürcistan kırsalına göç eden bozayılar, kış uykusu için Sarıkamış'a dönmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Göçmen bozayılar kış uykusu öncesi Sarıkamış'ta toplanıyor

        CÜNEYT ÇELİK/HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın ormanlarında yaşamını sürdüren ve yaz aylarında beslenmek için Ardahan, Karadeniz Bölgesi ile Gürcistan kırsalına göç eden bozayılar, kış uykusu için Sarıkamış'a dönmeye başladı.

        Yaz ve sonbahar mevsimlerinde​​​​​​​ iyi beslenip yağ depolamak için Ardahan, Karadeniz Bölgesi ve Gürcistan'a göç eden bozayılar, yaklaşık 250 kilometrelik güzergahı takip ederek ekim-kasım aylarında kış uykusu için Sarıkamış'a geri dönüyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle 2006'dan bu yana Kars, Erzurum ve Sarıkamış ormanlarındaki yaban hayvanlarını araştıran KuzeyDoğa Derneği ekibi, bozayıların da hareketliliğini uydu vericisiyle takip ediyor.

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        Bu yıl yakalanan 3 bozayıya uydu vericisi takıldı. Takip edilen bozayıların Kars bölgesinde yiyecek arayışında oldukları ve birinin yaklaşık 188 kilometre yol katettiği tespit edildi.

        - Kış uykusu için son hazırlıklarını yapıyorlar

        Ormanlarda fotokapanlarla izlenen bozayıların bazılarının göç etmediği, bazılarının ise göçten sonra Sarıkamış'a döndüğü belirlendi. Ormanlık alanlarda takip edilen bozayılar, kış uykusu için son hazırlıklarını yapıyor.

        KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, bozayıların kış uykusuna yatmak için Sarıkamış ormanlarında son hazırlıklarını yaptıklarını ifade etti.

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        Çoban, uydu vericisiyle takip edilen bozayıların bazılarının Kars'ta kaldığını, bazılarının ise daha iyi beslenmek için farklı bölgelere gittiğini anlatarak, "Sonbaharın gelmesiyle göç eden bozayılarımız da yavaş yavaş Sarıkamış'a dönmeye başladı. Bugüne kadar yaptığımız GPS'li izleme çalışmalarında bozayılar arasında Karadeniz ormanlarına, Posof'a, Gürcistan'a kadar giden vardı." dedi.

        Sonbaharın gelmesiyle ayıların kış uykusu için Sarıkamış'a dönmeye başladığını söyleyen Çoban, şunları kaydetti:

        "Sonbaharın gelmesiyle ve kış uykusuna yatma hazırlıklarının başlamasıyla birlikte Sarıkamış'a yavaş yavaş dönmeye başladılar. Bunları uydu vericileri olan bozayılardan da görüyoruz. Sarıkamış tabii ki bozayılar için çok önemli bir nokta. Kışın gelmesiyle birlikte de bozayıların kış uykusu hazırlığı başladı ve ilk karın yağmasıyla birlikte de kış uykusuna yatmaya başlayacaklar."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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