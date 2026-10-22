Sarıkamış'ta sis etkili oldu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sis etkili oldu.
Giriş: 22.10.2026 - 11:07 Güncelleme:
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sis etkili oldu.
İlçede, sabah saatlerinde aralıklarla yağan yağmurun ardından sis etkisini gösterdi.
Sis nedeniyle Kars-Erzurum kara yolunun Mescitli mevkisinde görüş mesafesi 20 metreye düştü, araçlar kontrollü şekilde ilerledi.
Sarıçam ormanlarında sisle birlikte güzel görüntü oluştu.
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