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        Sarıkamış'ta sis etkili oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Sarıkamış'ta sis etkili oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sis etkili oldu.

        İlçede, sabah saatlerinde aralıklarla yağan yağmurun ardından sis etkisini gösterdi.

        Sis nedeniyle Kars-Erzurum kara yolunun Mescitli mevkisinde görüş mesafesi 20 metreye düştü, araçlar kontrollü şekilde ilerledi.

        Sarıçam ormanlarında sisle birlikte güzel görüntü oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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