Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Kars'ta 69,6 milyar liralık yatırım hamlesi: 335 proje masaya yatırıldı

        Kars'ta 69,6 milyar liralık yatırım hamlesi: 335 proje masaya yatırıldı

        Kars İl Koordinasyon Kurulu Ekim ayı toplantısı, Kars Valisi Ziya Polat'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda kent genelinde yürütülen, tamamlanan ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar ele alınırken, kurumlar arası koordinasyon ve projelerin mevcut durumları değerlendirildi. Kars'ta 9 sektörde toplam 69 milyar 653 milyon 340 bin 551 TL tutarında 335 projenin bulunduğu bildirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:43 Güncelleme:
        Kars'ta 69,6 milyar liralık yatırım hamlesi: 335 proje masaya yatırıldı

        Kars İl Koordinasyon Kurulu Ekim ayı toplantısı, Kars Valisi Ziya Polat’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda kent genelinde yürütülen, tamamlanan ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar ele alınırken, kurumlar arası koordinasyon ve projelerin mevcut durumları değerlendirildi. Kars’ta 9 sektörde toplam 69 milyar 653 milyon 340 bin 551 TL tutarında 335 projenin bulunduğu bildirildi.

        Kars’ta kamu yatırımlarının mevcut durumunu değerlendirmek ve çalışmaların etkin şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Ekim ayı toplantısı, Vali Ziya Polat’ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda, kent genelinde sürdürülen yatırım çalışmaları, tamamlanan projeler, yapım aşamasında bulunan yatırımlar ve ihale sürecine ilişkin gelişmeler görüşüldü.

        REKLAM

        Kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü projelerin son durumunun ele alındığı toplantıda, yatırımların planlanan süreçte ilerlemesi, kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve çalışmalar sırasında ortaya çıkabilecek koordinasyon ihtiyaçları üzerinde duruldu.

        "Kars’ta 335 proje yürütülüyor"

        Kars genelinde 9 sektörde toplam 69 milyar 653 milyon 340 bin 551 TL tutarında 335 projenin bulunduğu belirtildi. Söz konusu projelerin 125’inin tamamlandığı, 136’sının yapım çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Ayrıca 3 projenin ihale aşamasında olduğu, 70 projenin yapımına başlanmasının planlandığı ve 1 projenin tasfiye edildiği bildirildi.

        REKLAM

        Açıklanan veriler, Kars’ta farklı sektörlerde yürütülen kamu yatırımlarının kapsamını ortaya koyarken, devam eden projelerin tamamlanması ve yeni yatırımların hayata geçirilmesi sürecinde kurumlar arası koordinasyonun önemini de gözler önüne serdi.

        Toplantıda, kentteki yatırımların mevcut durumuna ilişkin değerlendirmeler yapılırken, kurumların sorumluluk alanlarındaki çalışmaların takibi ve planlanan projelerin ilerleyişi ele alındı.

        Kars İl Koordinasyon Kurulu toplantısının, kent genelindeki yatırımların izlenmesi, kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesi ve kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        İspanya vizesinde yeni dönem
        İspanya vizesinde yeni dönem
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Bütüner çifti cinayetinde istenen ceza belli oldu! 1 gün önce keşif iddiası!
        Bütüner çifti cinayetinde istenen ceza belli oldu! 1 gün önce keşif iddiası!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada
        Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada
        Yine en çok o konuşuldu
        Yine en çok o konuşuldu
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Ne kadar katkı verdiler?
        Ne kadar katkı verdiler?
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı

        Benzer Haberler

        DSİ ve orman teşkilatından 'Yeşil Vatan' için güç birliği: İlk fidanlar top...
        DSİ ve orman teşkilatından 'Yeşil Vatan' için güç birliği: İlk fidanlar top...
        Kars'ta Avrupa Bizonu için uluslararası bilimsel iş birliği
        Kars'ta Avrupa Bizonu için uluslararası bilimsel iş birliği
        Sarıkamış'ta bozayı kameralara yansıdı
        Sarıkamış'ta bozayı kameralara yansıdı
        Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Sarıkamış sonbahar renklerine bü...
        Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Sarıkamış sonbahar renklerine bü...
        Akyaka Kaymakamı Demirtaş'tan esnafa ziyaret
        Akyaka Kaymakamı Demirtaş'tan esnafa ziyaret
        Kars'ta jandarmadan okul çevrelerinde 560 denetim
        Kars'ta jandarmadan okul çevrelerinde 560 denetim