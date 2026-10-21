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        Akyaka Kaymakamı Demirtaş'tan esnafa ziyaret

        Kars'ın Akyaka ilçesinde Kaymakam İsmail Demirtaş, İlçe Emniyet Amiri Kaan Karabulut ile birlikte ilçe esnafını ziyaret ederek talep ve görüşlerini dinledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:58 Güncelleme:
        Akyaka Kaymakamı Demirtaş'tan esnafa ziyaret

        Kars’ın Akyaka ilçesinde Kaymakam İsmail Demirtaş, İlçe Emniyet Amiri Kaan Karabulut ile birlikte ilçe esnafını ziyaret ederek talep ve görüşlerini dinledi.

        Akyaka’daki iş yerlerini ziyaret eden Kaymakam Demirtaş, esnafla bir süre sohbet ederek yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldı. Esnafın talep ve beklentilerini dinleyen Demirtaş, yerel ekonominin canlı tutulmasında ve ilçe yaşamının gelişmesinde esnafın önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

        Ziyaret sırasında esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Demirtaş, vatandaşlarla da sohbet ederek ilçedeki sosyal ve ekonomik yaşama ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

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        Esnaf ziyaretlerinin, kamu yöneticileri ile vatandaşlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve yerel ihtiyaçların yerinde değerlendirilmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

        Kaymakam İsmail Demirtaş’ın ilçe genelindeki ziyaret ve temaslarının devam edeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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