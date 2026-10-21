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        Kars'ta okul ve yurt çevrelerinde 4 bin 680 kişinin GBT sorgulaması yapıldı

        Kars'ta öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmesi amacıyla okul ve yurt çevrelerinde gerçekleştirilen denetimler aralıksız devam ediyor. Kars Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 28 Eylül21 Ekim 2026 tarihleri arasında kent genelinde kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Kars'ta okul ve yurt çevrelerinde 4 bin 680 kişinin GBT sorgulaması yapıldı

        Kars’ta öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmesi amacıyla okul ve yurt çevrelerinde gerçekleştirilen denetimler aralıksız devam ediyor. Kars Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 28 Eylül21 Ekim 2026 tarihleri arasında kent genelinde kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

        Kars’ta 28 Eylül21 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen okul güvenliği denetimlerinde 4 bin 680 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, 3 bin 299 araç ve 598 okul servisi denetlendi. Çalışmalar kapsamında 103 araca işlem uygulanırken, okul ve yurt çevrelerinde 182 metruk bina kontrol edildi.

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        Okul güvenliğinin sağlanması, öğrencilerin karşılaşabileceği olumsuzlukların önlenmesi ve eğitim ortamlarının daha güvenli hale getirilmesi amacıyla yapılan denetimlerde binlerce kişi, araç ve iş yeri kontrol edildi.

        Denetimler kapsamında toplam 4 bin 680 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Okul ve öğrenci yurtlarının çevresinde bin 731 kez denetim gerçekleştirilirken, öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek unsurların tespit edilmesi amacıyla 182 metruk binada kontrol yapıldı.

        "3 bin 299 araç ve 598 okul servisi denetlendi"

        Trafik güvenliği kapsamında da yoğun çalışma yürütüldü. Ekipler tarafından 3 bin 299 araç ile 598 okul servisi denetlendi. Yapılan kontrollerde kurallara uymadığı tespit edilen 103 araç hakkında işlem uygulandı. Özellikle öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul servislerine yönelik kontrollerin önem taşıdığı belirtildi.

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        "545 iş yerinde kontrol gerçekleştirildi"

        Okul çevrelerinde öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlar da denetimlerden geçirildi. Bu kapsamda park, kafe, kahvehane, oyun salonu ve benzeri umuma açık toplam 545 iş yerinde kontrol yapıldı.

        Gerçekleştirilen çalışmalarla okul ve yurt çevrelerinde huzur ve güven ortamının korunması, öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan ve tehlikelerden uzak tutulması hedeflendi.

        Kars Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerin, çocukların ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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