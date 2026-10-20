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        Kars'ta iç organlarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı

        Kars'ta mide ve bağırsaklarında 12 parça halinde sentetik uyuşturucu bulunan İran uyruklu biri kadın iki şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 10:59 Güncelleme:
        Kars'ta iç organlarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı

        Kars'ta mide ve bağırsaklarında 12 parça halinde sentetik uyuşturucu bulunan İran uyruklu biri kadın iki şüpheli tutuklandı.

        Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda polis ekipleri, İran uyruklu bir kişinin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

        Burada kadın F.B. ile yanındaki P.A'nın üst aramasında uyuşturucu madde bulunamadı.

        Harakani Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelinin, mide ve bağırsaklarında 12 parça halinde 307, 94 gram sentetik uyuşturucu tespit edildi.

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        Uyuşturucular cerrahi müdahaleyle çıkarıldıktan sonra adliyeye sevk edilen F.B ve P.A çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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