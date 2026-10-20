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        Kars'ta doğaseverler, yeni yürüyüş parkurlarını keşfediyor

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Doğa Bisiklet ve Spor Topluluğu doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 09:37 Güncelleme:
        Kars'ta doğaseverler, yeni yürüyüş parkurlarını keşfediyor

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Doğa Bisiklet ve Spor Topluluğu doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

        İlçede biraraya gelen 22 doğasever, 2 bin 500 rakımdaki Parmakdere bölgesinde yaklaşık 10 kilometrelik parkurda doğa yürüyüşü yaptı. Doğaseverler sonbahar manzarası ve sağanak altında Sarıkamış'ın doğasını, yeni yürüyüş yollarını keşfetti.

        Grup lideri Erhan Özkan AA muhabirine, her hafta sonu bir etkinlik düzenledikleri söyledi.

        Özkan, Sarıkamış bölgesinde keşfedilmemiş muazzam yerler olduğunu, doğaseverlerin mutlaka görmesi gerektiğini belirterek, "Bugünde Sarıkamış'a 55 kilometre uzaklıktaki Parmakdere rotasına geldik. Rotamızda sonbahar renkleri, çıkış ve inişler var. Bu süreçte çay yapıyoruz, eğleniyoruz, fotoğraf ve video çekiyoruz. Yavaş yavaş kendimizi ilerletmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

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        Doğasever Meltem Yıldırım da çok güzel rotalar keşfettiklerini dile getirerek, "Ekibimizle birlikte yaklaşık 10 kilometre bu doğa manzarasında yürüyüş yaptık. Doğa tutkunlarını Sarıkamış'a bekliyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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