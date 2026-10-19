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        Kars'ta "Geleceğin Olimpik Sporcuları Projesi" kayıtları başladı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Geleceğin Olimpik Sporcuları Projesi" kapsamında, alp disiplini branşı için kış öncesi yeni sporcu kayıtları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Kars'ta "Geleceğin Olimpik Sporcuları Projesi" kayıtları başladı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Geleceğin Olimpik Sporcuları Projesi" kapsamında, alp disiplini branşı için kış öncesi yeni sporcu kayıtları başladı.

        Yaklaşık 5 yıl önce Sarıkamış Platformu'nun başlattığı, Kars Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesinin desteklediği "Geleceğin Olimpik Sporcuları Projesi" kapsamında, 2026-2027 sezonu çalışmaları için start verildi.

        Sarıkamış Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Sarıkamış Platformu Başkanı Kubilay Cengiz, başkan yardımcısı Aydın Alkan, yönetim kurulu üyeleri, kayak eğitmenleri, velilerle sporcular katıldı.

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        Sarıkamış Platformu Başkanı Kubilay Cengiz, projenin 5 yıldır devam ettiğini, alp disiplini kayak branşında güçlü bir altyapı oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Amacımız Sarıkamış'ta ülkemizi temsil edecek, bayrağımızı göndere çektirecek, daha çok milli sporcu yetiştirmek." dedi.

        Konuşmaların ardından sporcu kayıtları yapıldı, toplu fotoğraf çektirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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