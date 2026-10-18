Kars'ta karşı şeride geçen halk otobüsü iş makinesine çarparak durabildi
Kars'ta kontrolden çıkan halk otobüsü, karşı şeride geçerek park halindeki iş makinesine çarparak durabildi.
Kars'ta kontrolden çıkan halk otobüsü, karşı şeride geçerek park halindeki iş makinesine çarparak durabildi.
Ali Gaffar Okkan Bulvarı'ndan şehir merkezine giden Barış E. idaresindeki 36 HO 1027 plakalı halk otobüsü, Mihralibey Köprüsü'nden iniş sırasında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
Demir çitleri kıran otobüs, park halindeki iş makinesine çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Otobüs sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, halk otobüsünde yolcu bulunmadığı belirtildi.
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