Kars ve Ardahan'da sis ile kırağı etkili oldu

Hançerli düzü mevkisinde de sis oluştu, araçların camları ve bitkileri kırağı tuttu.

Kars'ta iki gündür aralıklarla etkili olan sağanağın ardından hava sıcaklığı gece 1 dereceye düştü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi ile Ardahan'da sis ve kırağı etkili oldu.

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