Vücudunda uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu 2 yolcu tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticaretinde kurye olarak kullanıldığı değerlendirilen kişilere yönelik çalışma yürüttü. Kent merkezinde yolcu otobüsünde seyahat eden İran uyruklu 1 kadın ve 1 erkek şüpheli yakalandı. Şüphelilere yapılan iç beden muayenesinde, makat bölgelerine gizlenmiş 12 parça halinde toplam 307,94 gram metamfetamin hastanede çıkarıldı. Uyuşturucuya el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.

KARS’ta, yolcu otobüsünde seyahat eden İran uyruklu 1 kadın ve 1 erkek şüphelinin makat bölgelerine gizlediği 12 parça halinde toplam 307,94 gram metamfetamin bulundu. Şüpheliler, tutuklandı.

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