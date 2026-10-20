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        Arpaçay'da vatandaşlar sıcak asfalta kavuştu

        Arpaçay'da vatandaşların ulaşım konforunu artırmak, yolların fiziki şartlarını iyileştirmek ve ilçe genelindeki ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen yol çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, ilçenin önemli güzergâhları arasında yer alan Fikret Avcı Caddesi'nde başlatılan bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Arpaçay'da vatandaşlar sıcak asfalta kavuştu

        Arpaçay’da vatandaşların ulaşım konforunu artırmak, yolların fiziki şartlarını iyileştirmek ve ilçe genelindeki ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen yol çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, ilçenin önemli güzergâhları arasında yer alan Fikret Avcı Caddesi’nde başlatılan bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmaları tamamlandı.

        Yapılan çalışmalarla birlikte Fikret Avcı Caddesi, sıcak asfaltla kaplanarak daha modern bir görünüme kavuştu. Yol yüzeyinin iyileştirilmesiyle sürücüler ve yayalar açısından daha konforlu bir ulaşım ortamı oluşturulması hedeflenirken, cadde üzerindeki ulaşımın daha düzenli ve güvenli hale getirilmesine yönelik önemli bir adım atıldı.

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        Arpaçay’da sürdürülen yol yapım ve yenileme çalışmaları, ilçenin gelişimine katkı sunan altyapı yatırımları arasında yer alıyor. Özellikle günlük yaşamın önemli bir parçası olan cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen asfaltlama çalışmaları, vatandaşların ulaşım sırasında yaşadığı sorunların azaltılması ve yol standartlarının yükseltilmesi açısından önem taşıyor.

        Fikret Avcı Caddesi’nde tamamlanan BSK sıcak asfalt uygulamasıyla birlikte güzergâhın kullanım kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Yol çalışmalarının tamamlanması, ilçe sakinlerinin yanı sıra caddeyi kullanan sürücüler açısından da memnuniyet oluşturan bir hizmet olarak değerlendiriliyor.

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        Arpaçay’da ulaşım altyapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülmesi ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak hizmetlerin hayata geçirilmesi önem taşıyor. Tamamlanan asfalt çalışması da ilçedeki ulaşım şartlarının geliştirilmesine yönelik yürütülen hizmetler arasında yerini aldı.

        Belediye Başkanı Zeki Elma, desteklerini esirgemeyen AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın’a, Arpaçay Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç’e, Karayolları 18. Bölge Müdürü Hakan Yenilmez’e, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar’a ve çalışmalarda emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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