Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Kars'ta jandarmadan okul çevrelerinde 560 denetim

        Kars'ta jandarmadan okul çevrelerinde 560 denetim

        Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla okul çevrelerindeki denetimlerini sürdürüyor. 28 Eylül21 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında okul çevreleri, trafik güzergahları ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda kapsamlı kontroller yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:50 Güncelleme:
        Kars'ta jandarmadan okul çevrelerinde 560 denetim

        Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla okul çevrelerindeki denetimlerini sürdürüyor. 28 Eylül21 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında okul çevreleri, trafik güzergahları ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda kapsamlı kontroller yapıldı.

        Kars’ta jandarma ekipleri, okul güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalarda 11 bin 846 kişinin kimlik sorgulamasını yaptı. Denetimlerde 11 bin 217 araç ve 771 okul servisi kontrol edilirken, 77 umuma açık yerde de inceleme gerçekleştirildi.

        Kars Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen okul güvenliği denetimlerinde toplam 11 bin 846 kişinin kimlik sorgulaması gerçekleştirildi. Okul çevrelerinde 560 kez denetim yapılırken, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla kontrollerin farklı noktalarda devam ettiği belirtildi.

        REKLAM

        "11 bin 217 araç, 771 okul servisi kontrol edildi"

        Trafik güvenliğine yönelik çalışmalarda ise 11 bin 217 araç ile 771 okul servisi denetlendi. Öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarını sağlamak, servis araçlarının mevzuata uygunluğunu kontrol etmek ve trafik kurallarına uyulmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde araçlar ve servisler kontrol edildi.

        Jandarma ekipleri, okul giriş ve çıkış saatlerinde yaşanabilecek trafik yoğunluğu ile öğrencilerin karşılaşabileceği risklerin azaltılmasına yönelik çalışmalarını da sürdürdü.

        "77 umuma açık yerde denetim yapıldı"

        Okul çevrelerinde öğrencilerin sıkça bulunduğu sosyal alanlar da denetim kapsamına alındı. Bu çerçevede park, kafe ve benzeri umuma açık 77 yerde kontrol gerçekleştirildi.

        REKLAM

        Yapılan çalışmalarla çocukların zararlı alışkanlıklardan korunması, okul çevrelerinde huzur ortamının sürdürülmesi ve öğrencilerin eğitim hayatlarını güven içinde devam ettirmeleri hedeflendi.

        Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından çocukların güvenli bir ortamda yetişmesi ve geleceğin teminatı olan genç nesillerin korunması amacıyla okul güvenliğine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"

        Benzer Haberler

        Kars'ta okul ve yurt çevrelerinde 4 bin 680 kişinin GBT sorgulaması yapıldı
        Kars'ta okul ve yurt çevrelerinde 4 bin 680 kişinin GBT sorgulaması yapıldı
        Kars ve Ardahan'da sis ile kırağı etkili oldu
        Kars ve Ardahan'da sis ile kırağı etkili oldu
        Sarıkamış sarıçam ormanlarında sonbahar güzelliği
        Sarıkamış sarıçam ormanlarında sonbahar güzelliği
        Kars Kızılay Şubesi'nden İl Jandarma Komutanı Coşkun'a hayırlı olsun ziyare...
        Kars Kızılay Şubesi'nden İl Jandarma Komutanı Coşkun'a hayırlı olsun ziyare...
        Arpaçay'da vatandaşlar sıcak asfalta kavuştu
        Arpaçay'da vatandaşlar sıcak asfalta kavuştu
        Vücudunda uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu 2 yolcu tutuklandı
        Vücudunda uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu 2 yolcu tutuklandı