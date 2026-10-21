Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Sarıkamış sonbahar renklerine büründü

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sarı, yeşil, kahverengi ve kızıl tonlarına bürünen ağaçlar, sonbaharın güzelliklerini yansıttı.

Sarıkamış'taki 2 bin 300 rakımlı Karaurgan bölgesinin yüksek kesimlerinde farklı tonlara bürünmüş kavak, kuşburnu ve kayın ağaçları, güzel görüntüler oluşturdu.

Doğaseverler ve fotoğrafçılar, sonbaharın güzellikleri bitmeden bu anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirmeye çalıştı. Doğanın güzellikleri dronla da görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Turhan Koçaş, AA muhabirine, sonbaharda fotoğraf çekmenin ayrı bir keyfi olduğunu söyledi.

Koçaş, Sarıkamış'ın her mevsim farklı güzelliği olduğunu belirterek, "Sarıkamış'ta sonbahar şu günlerde adeta bir tablo gibi. Doğadaki renk geçişleri mükemmel. Hala yeşil tonlar var. Yeşilden sarıya, sarıdan turuncuya, ateş rengine geçişler var. Bu mevsim fotoğrafseverler için bulunmaz bir nimet. Fotoğrafseverlerin Sarıkamış'ın bu mevsimini kaçırmamalarını istiyoruz." diye konuştu.

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Doğaseverlerden Süleyman Keskin ise doğada renk katmanlarının yaşandığını dile getirerek, "Sarıkamış, doğası, dağları, kaleleri, nehirleriyle gerçekten muhteşem bir yer." dedi.