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        Kars'ta buzlanma, Ardahan'da sis oluştu

        Soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta buzlanma, Ardahan'da sis oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:49 Güncelleme:
        Kars'ta buzlanma, Ardahan'da sis oluştu

        Soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta buzlanma, Ardahan'da sis oluştu.

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı.

        Su birikintilerinin buzla kaplandığı ilçede, besiciler kırağıyla beyaza bürünmüş meralarda hayvanlarını otlatmaya çalıştı.

        Vatandaşlardan Önder Ağbaba, özellikle geceleri havanın soğuduğunu belirterek, "Artık yavaş yavaş kış geliyor, sonbahar bitiyor. Kar kokusu almaya başladık. Araçların camları kırağı tutmaya başladı." dedi.

        - Ardahan

        Ardahan'da da sabah saatlerinde sis etkili oldu.

        Kentte gece hava sıcaklığının düşmesiyle sabahın erken saatlerinde sis oluştu.

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        Kent merkezinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Ardahan-Artvin kara yolunda sürücüler hızlarını düşürerek dikkatli şekilde ilerledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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