Kars'ta ayılar mahalleyi istila etti

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanlardan yerleşim bölgesine inen ayılar, mahalle sakinlerine hareketli anlar yaşattı. Aynı anda sokağa giren yaklaşık 7 ayı, yiyecek bulabilmek için çöp konteynerlerine yöneldi. Konteynerleri çekiştirerek deviren ayılar, çöplerin arasında yiyecek aradı. Bazı ayıların sokakta birbirleriyle oyun oynadığı görüldü. Mahallede dolaşan ayıların rahat tavırları dikkat çekerken, yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde yaklaşık 7 ayının aynı anda sokakta dolaştığı, çöp konteynerlerini devirdiği ve yiyecek aradığı anlar yer aldı.

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