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        Kars'ta kara ve kızıl akbabalar gruplar halinde beslenirken görüntülendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kara ve kızıl akbabalar gruplar halinde beslenirken görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:42 Güncelleme:
        Kars'ta kara ve kızıl akbabalar gruplar halinde beslenirken görüntülendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kara ve kızıl akbabalar gruplar halinde beslenirken görüntülendi.

        Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerleri arasında bulunan Sarıkamış, sarıçam ormanlarıyla birçok yaban hayvanına üreme ve barınma imkanı sunuyor.

        Ülkede yaşayan dört akbaba türü arasında yer alan kara ve kızıl akbabalar, ilçeye 3 kilometre uzaklıktaki Hançerli Düzü ve Soğuksu mevkilerinde gruplar halinde görüldü.

        Halk arasında "doğanın çöpçüleri" olarak bilinen ve yırtıcı kuş türleri arasında bulunan akbabalar, bir hayvan leşi üzerinde beslenirken görüntülendi.

        Kırağıyla kaplı arazide gördükleri leşle beslenen akbabalar, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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