Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Kars'ta emlak sektörüne yeni uzmanlar yetiştiriliyor

        Kars'ta emlak sektörüne yeni uzmanlar yetiştiriliyor

        Kars Halk Eğitimi Merkezi tarafından gayrimenkul sektöründe çalışmak, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen vatandaşlara yönelik "Emlak Danışmanlığı Kursu" açıldı. Ekim'de başlayan eğitimlerde kursiyerlere gayrimenkul hukukundan pazarlama tekniklerine kadar birçok konuda eğitim veriliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 08:27 Güncelleme:
        Kars'ta emlak sektörüne yeni uzmanlar yetiştiriliyor

        Kars Halk Eğitimi Merkezi tarafından gayrimenkul sektöründe çalışmak, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen vatandaşlara yönelik "Emlak Danışmanlığı Kursu" açıldı. Ekim’de başlayan eğitimlerde kursiyerlere gayrimenkul hukukundan pazarlama tekniklerine kadar birçok konuda eğitim veriliyor.

        Kars Halk Eğitimi Merkezi, vatandaşların mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve istihdam imkalarını artırmak amacıyla düzenlediği kurslara bir yenisini daha ekledi. Gayrimenkul sektöründe kariyer yapmak isteyenlere yönelik açılan Emlak Danışmanlığı Kursu’nda eğitimler başladı.

        Milli Eğitim Bakanlığı’nın eYaygın sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştiren ve kursa katılmaya hak kazanan vatandaşlar, 23 Ekim itibarıyla eğitimlere başladı. Gayrimenkul sektörünün ihtiyaç duyduğu bilgi ve donanıma sahip danışmanların yetiştirilmesinin hedeflendiği kursta, mesleğin farklı alanlarına ilişkin teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler aktarılıyor.

        REKLAM

        "Gayrimenkul hukukundan pazarlamaya kapsamlı eğitim"

        Eğitim programı kapsamında kursiyerlere gayrimenkul hukuku, emlak sektöründeki temel uygulamalar, pazar analizi, müşteri ilişkileri ve emlak pazarlama teknikleri başta olmak üzere mesleki faaliyetlerde ihtiyaç duyabilecekleri konularda eğitim verilecek.

        Kurs sayesinde katılımcıların yalnızca gayrimenkul alım ve satım süreçleri hakkında bilgi edinmeleri değil, aynı zamanda müşterilerle etkili iletişim kurma, piyasa şartlarını değerlendirme ve gayrimenkullerin doğru şekilde pazarlanmasına yönelik mesleki becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

        Emlak sektöründe hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sunması beklenen eğitimlerde, kursiyerlerin sektörde karşılaşabilecekleri farklı durumlara karşı daha bilinçli hareket edebilmelerine yönelik bilgiler de paylaşılacak.

        REKLAM

        "Kursiyerlere sertifika imkanı"

        Programı başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifika almaya hak kazanacak. Katılımcıların eğitim sürecinde kazandıkları bilgi ve becerilerle gayrimenkul sektöründe daha donanımlı şekilde yer almalarının önü açılacak.

        Özellikle emlak sektöründe kariyer planlayan veya bu alandaki mesleki yeterliliklerini geliştirmek isteyen vatandaşlara önemli bir eğitim fırsatı sunan kursun, Kars’ta sektöre yeni ve nitelikli insan kaynağı kazandırmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

        Kars Halk Eğitimi Merkezi tarafından vatandaşların meslek edinmelerine, mevcut becerilerini geliştirmelerine ve istihdam imkanlarını artırmalarına yönelik eğitim faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de farklı alanlarda sürdürüleceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek

        Benzer Haberler

        Akyaka'da okul servis şoförlerine trafik eğitimi
        Akyaka'da okul servis şoförlerine trafik eğitimi
        BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Kars'ta konuştu:
        BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Kars'ta konuştu:
        BBP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: "Amerika ve bölgedeki varisi İsrail, ins...
        BBP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: "Amerika ve bölgedeki varisi İsrail, ins...
        Kars'ta "13. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu" düzenlendi
        Kars'ta "13. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu" düzenlendi
        Kars'ta 13. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu düzenlendi
        Kars'ta 13. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu düzenlendi
        Arpaçay'da Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi hizmete açıldı
        Arpaçay'da Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi hizmete açıldı