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        Atatürk'ün Kars'a gelişinin 102. yılı kutlandı

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 102. yılı törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 16:43 Güncelleme:
        Atatürk'ün Kars'a gelişinin 102. yılı kutlandı

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 102. yılı törenlerle kutlandı.

        Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kars Valisi Ziya Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik ve Belediye Başkanı Ötüken Senger çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda devam etti.

        Belediye Başkanı Ötüken Senger, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a, Karslılara ve ülkenin doğusundaki vatandaşlara verdiği değerin ziyaretle güçlü şekilde ortaya konulduğunu söyledi.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a teşriflerinin 102. yıl dönümünün gururunu hep birlikte yaşadıklarını ifade eden Senger, "Tarih perspektifinden baktığımızda Kars bin yıllık bir Türk yurdudur, Türk-İslam medeniyetinin Kafkasya'ya açılan demir kapısıdır. Sultan Alparslan’ın 1064 yılında fethettiği bu topraklar, 'Anadolu'nun ilk kapısı' unvanıyla Türk milletinin bu coğrafyadaki ebedi tapu senetlerinden biri haline gelmiştir." dedi.

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        Senger, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Türk milletinin karakterini, dilini, kültürünü ve tarih bilincini en güçlü şekilde savunan lider hiç şüphesiz Atatürk'tür. O, Türk tarihini sadece Osmanlı veya Selçuklu ile sınırlamamış, kökleri binlerce yıla uzanan büyük bir medeniyet havzası olarak ele almıştır. Türklük şuurunu milli birliğin harcı olarak gören Atatürk, çeşitli nutuklarında şu unutulmaz ifadeleriyle bu gerçeği vurgulamıştır. Ne mutlu Türk'üm diyene sözü, bir üst kimliğin, bir ortak kaderin, birlikte yaşama iradesinin ve medeniyet gururunun en veciz ifadesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kars’a gelişi dün taşıdığı Cumhuriyet heyecanını bugün bizler de aynı inanç ve kararlılıkla taşıyoruz."

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        Konuşmanın ardından şiirler okundu, halk ozanları dinleti sundu, marşlar ve Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

        Program, Kafkas Halk Oyunları gösterisiyle son buldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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