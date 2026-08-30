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        Çocukluğunda oluşan tümörlerden 23 yıl sonra kurtuldu

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta çocukluk döneminde boynunda oluşan, daha önce riskli bulunduğu için ameliyat edilmeyen 3 periferik sinir kılıfı tümörüyle 23 yıl yaşayan Emine Uluman, Harakani Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 12:40 Güncelleme:
        Çocukluğunda oluşan tümörlerden 23 yıl sonra kurtuldu

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta çocukluk döneminde boynunda oluşan, daha önce riskli bulunduğu için ameliyat edilmeyen 3 periferik sinir kılıfı tümörüyle 23 yıl yaşayan Emine Uluman, Harakani Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

        Kent merkezinde yaşayan Emine Uluman, 7 yaşından itibaren boynunda oluşan tümörlerle yaşamını sürdürdü.

        Aradan geçen 23 yılda Ankara başta olmak üzere farklı illerde tedavi gören Uluman'ın ameliyatı, tümörlerin boyundaki büyük damarlar ve hayati öneme sahip sinirlere yakın olması nedeniyle riskli bulunarak gerçekleştirilmedi.

        Araştırmaları sırasında Anadolu Ajansının Kars Harakani Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Meftun Zerbizade ile ilgili bir haberini gören Uluman, hastaneye başvurdu.

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        Muayene ve tetkiklerde hastanın boyun ve çevresinde sinir dokusundan kaynaklanan 3 periferik sinir kılıfı tümörünün (sinirleri saran dokulardan kaynaklanan tümör) bulunduğu tespit edildi.

        Tümörlerden en büyüğünün boynun yan üçgeni olarak adlandırılan ve büyük damarlar ile hayati öneme sahip sinirlerin geçtiği bölgede yaklaşık 4,5x5 santimetre büyüklüğünde olduğu belirlendi. Kulak arkasındaki tümörün 3,5x3 santimetre, köprücük kemiği üzerindeki diğer tümörün ise 3x3,5 santimetre boyutunda olduğu saptandı.

        - Üç tümör tek seansta çıkarıldı

        Ameliyat için gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Uluman, Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde operasyona alındı. Mikrocerrahi teknikleri ve nöromonitörizasyon (ameliyat sırasında sinirlerin işlevlerinin takip edilmesi) yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen operasyonda 3 tümör de sinir ve damar yapıları korunarak tek seansta çıkarıldı.

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        Ameliyatın ardından sinirlerin işlevleri tek tek kontrol edildi, herhangi bir fonksiyon kaybı yaşanmadığı belirlendi. Başarılı operasyonla çocukluk yaşlarından bu yana taşıdığı tümörlerden kurtulan Uluman, 23 yıl sonra sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

        Kars Harakani Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Meftun Zerbizade, AA muhabirine, ameliyat öncesinde tümörlerin anatomik yapılarla ilişkisini ayrıntılı şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

        Ameliyatta mikrocerrahi teknikleri ve nöromonitörizasyon kullandıklarını ifade eden Zerbizade, şöyle konuştu:

        "Ameliyata öncelikle kulak arkasındaki tümörden başladık. Buradaki tümörün kafamızın arka bölgesindeki cildin duyusunu sağlayan bir sinirden kaynaklandığını gördük. Siniri çok dikkatli şekilde inceleyerek tümörden ayırdık ve tümörü tamamen çıkardık. Daha sonra köprücük kemiği üzerindeki tümöre geçtik. Buradaki tümörü de sinirden dikkatli şekilde ayırarak tamamen eksize ettik. Özellikli olduğunu söylediğimiz boyun üçgeninde yer alan tümörde ise kasların arasından bir koridor oluşturarak ameliyata başladık. Boyun kaslarını hareketini temin eden sinirlere aynı zamanda aksesuar sinir dediğimiz sinirin geçişini izledik ve tümörü kapsülle beraber tamamen çıkardık."

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        - "Ameliyat bitiminde bütün sinirleri tek tek uyardık"

        Boynun yan üçgenindeki tümörün boyun kasları ile birlikte sinir ve damar yapılarını koruyarak kitleyi çıkardıklarını anlatan Zerbizade, "Ameliyat bitiminde bütün sinirleri tek tek uyardık. Her bir sinirin fonksiyonunun tamamen normal olduğunu, herhangi bir fonksiyon kaybı yaşanmadığını ortaya koyduk. Hastamızın diğer sorunlarından birisi de bu tümörlerin ciddi kozmetik deformiteye de yol açmasıydı. Bunun için de her üç tümörde balık ağzı dediğimiz insizyon ciltte özel bir teknik kullanarak cildimizdeki bolluğu ortadan kaldırdık." diye konuştu.

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        Zerbizade, ameliyatın Kars'ta gerçekleştirilmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu şekilde özellikli bir ameliyatın yapılması için her şartın ayarlanması, ameliyathanenin istediğimiz düzende oluşturulması, bizim için büyük bir başarı ve gurur verici. Ameliyatın başarılı şekilde sonuçlanmasından dolayı mutluyuz." dedi.

        Emine Uluman da sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Boynumdaki şişliklerden çok rahatsızdım. 7 yaşından beri Ankara'ya gittik ancak olumlu sonuç alamadık. Tehlikeli bir ameliyat olduğu için kimse yapmadı. Meftun hocamızı internette gördüm, 'Göğüs ağrısı sandığı milyonda 7 kişide görülen omurilik tümöründen 6 saatte kurtuldu' başlıklı haberi gördüm, ameliyatını başarıyla gerçekleştirmiş, ben de bunun üzerine geldim, çok ilgilendi. Bu ameliyatın çok zor olacağını biliyordum, doktorumuza çok güveniyordum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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