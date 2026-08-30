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        Kars'ta selin geliş anı kameraya yansıdı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde selin geliş anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 00:14 Güncelleme:
        Kars'ta selin geliş anı kameraya yansıdı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde selin geliş anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kentte etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Yoğun yağış nedeniyle Kağızman ilçesinde sel meydana geldi.

        Dere Mahallesi'nde aniden gelen ve çok sayıda ağaç parçasını taşıyan sel suları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Sel sularının geçtiği bölgedeki tarım arazileri zarar gördü.

        Kağızman Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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