Kars'ta sel nedeniyle büyükbaş hayvanlar mahsur kaldı
Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan sel nedeniyle bir köyde büyükbaş hayvanlar mahsur kaldı.
Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan sel nedeniyle bir köyde büyükbaş hayvanlar mahsur kaldı.
İncedere köyünde şiddetli yağış ve doluyla birlikte sel meydana geldi.
Derelerin taşması sonucu yollar suyla kaplandı.
Köy yolunun diğer tarafında kalan hayvanlarını güvenli alana geçirmek isteyen sahipleri, sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı.
Yetiştiriciler, bir süre suyun azalmasını bekledi, ardından farklı bir bölgeden hayvanlarını karşıya geçirdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.