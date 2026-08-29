Kars'ta sel nedeniyle büyükbaş hayvanlar mahsur kaldı

Yetiştiriciler, bir süre suyun azalmasını bekledi, ardından farklı bir bölgeden hayvanlarını karşıya geçirdi.

Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan sel nedeniyle bir köyde büyükbaş hayvanlar mahsur kaldı.

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