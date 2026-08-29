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        Kars'ta yıldırım isabet eden 12 koyun telef oldu

        Kars'ta yıldırım isabet eden sürüdeki 12 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 13:07 Güncelleme:
        Kars'ta yıldırım isabet eden 12 koyun telef oldu

        Kars'ta yıldırım isabet eden sürüdeki 12 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak, merkeze bağlı Aydınalan köyünde hayatı olumsuz etkiledi.

        Köy yaylasında Abdullah Bozkaya'ya ait koyun sürüsüne, arazide otlatılırken yıldırım isabet etmesi sonucu 12 küçükbaş hayvan telef oldu.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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