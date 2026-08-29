Kars'ta yıldırım isabet eden 12 koyun telef oldu

Köy yaylasında Abdullah Bozkaya'ya ait koyun sürüsüne, arazide otlatılırken yıldırım isabet etmesi sonucu 12 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak, merkeze bağlı Aydınalan köyünde hayatı olumsuz etkiledi.

Kars'ta yıldırım isabet eden sürüdeki 12 küçükbaş hayvan telef oldu.

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