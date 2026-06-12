Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri GÜNCELLEME - Kars'ta sel 6 köyde hasara yol açtı

        GÜNCELLEME - Kars'ta sel 6 köyde hasara yol açtı

        Kars'ta etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel, 6 köyde hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 19:24 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Kars'ta sel 6 köyde hasara yol açtı

        Kars'ta etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel, 6 köyde hasara neden oldu.

        Merkeze bağlı Mezra, Susuz ilçesine bağlı Harmanlı, Çamçavuş ve Yolboyu ile Arpaçay ilçesine bağlı Atçılar ve Akçalar köylerinde sel meydana geldi.

        Harmanlı köyü yolu ulaşıma kapanırken, bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu, kümes hayvanları telef oldu.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        İl Özel İdaresi ekipleri, sel sularının evlere ulaşmasını önlemek için çalışma başlatırken, AFAD ekipleri de hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

        Akyaka ilçesinde de şiddetli dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde taşkın meydana geldi.

        - 1 ev ve 2 ahırın suyu tahliye edildi

        AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri, sel bölgesindeki çalışmasını sürdürüyor. Ekiplerce yapılan çalışmada, Yolboyu'nda 1 ahır, Akçalar köyünde ise 1 ev ve ahırın suyu tahliye edildi.

        Harmanlı köy yolunda mahsur kalan Rıfat Çakan, sel suyu nedeniyle yoldan geçemediklerini belirterek, "Yolumuz kapalı gidemiyoruz, mahsur kaldık. AFAD ekipleri geldi çalışma yapıyor, selden dolayı gidemiyoruz." dedi.

        Mezra köyünden İsmail Adar, "2 saat boyunca sel oldu, afette böyle olmaz kıyamet koptu sanki, kümes hayvanlarımızın hepsi gitti. 2 saat içinde her şey oldu gitti." diye konuştu.

        İlhan Balantekin ise sele karşı önlem alamadıklarını ancak kümes hayvanlarını kurtarabildiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        33 ilin başsavcısı değişti
        33 ilin başsavcısı değişti
        Kanada ile Bosna Hersek puanları paylaştı
        Kanada ile Bosna Hersek puanları paylaştı
        İran Dışişleri Bakanı'ndan açıklamalar
        İran Dışişleri Bakanı'ndan açıklamalar
        Pakistan: Anlaşma metni hazır
        Pakistan: Anlaşma metni hazır
        Beyaz ete soruşturma açıklaması
        Beyaz ete soruşturma açıklaması
        Sağanak ve serinlik geliyor
        Sağanak ve serinlik geliyor
        Elon Musk rekor kırdı
        Elon Musk rekor kırdı
        40 milyarlık bahis ağına operasyon
        40 milyarlık bahis ağına operasyon
        Bernardo Silva'yı Mourinho kaptı!
        Bernardo Silva'yı Mourinho kaptı!
        CHP MYK toplantısı başladı
        CHP MYK toplantısı başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İlan sayısı yüzde 26 azaldı
        İlan sayısı yüzde 26 azaldı
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Aile tatili
        Aile tatili
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?

        Benzer Haberler

        Kars'a dolu yağdı: Vatandaşlar kar temizler gibi kürek salladı
        Kars'a dolu yağdı: Vatandaşlar kar temizler gibi kürek salladı
        Kars'ta sel ve hortum paniği: Evleri su bastı, hortum anı kamerada
        Kars'ta sel ve hortum paniği: Evleri su bastı, hortum anı kamerada
        Kars'ta sağanak ve dolu, sele neden oldu
        Kars'ta sağanak ve dolu, sele neden oldu
        Kars'ta sel 5 köyde hasara yol açtı
        Kars'ta sel 5 köyde hasara yol açtı
        Akyaka'da dolu yağışı tarım arazilerini vurdu: Hasar tespit çalışmaları sür...
        Akyaka'da dolu yağışı tarım arazilerini vurdu: Hasar tespit çalışmaları sür...
        Kars'ta "Yaşayan Miras Şöleni" başladı
        Kars'ta "Yaşayan Miras Şöleni" başladı